Eski Pentagon danışmanı Macgregor: İsrail, İran'ı nükleer silahla vurabilir
Eski Pentagon danışmanı Macgregor: İsrail, İran'ı nükleer silahla vurabilir
Sputnik Türkiye
Ortadoğu'da ABD ve İsrail'in İran'a saldırması nedeniyle tırmanan gerilimde 11. güne girilirken eski Pentagon yetkilisinden endişe verici bir değerlendirme geldi.
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) eski danışmanı Douglas Macgregor, Ortadoğu’daki gerilime dair korku verici olası bir senaryoyu dile getirdi.Macgregor, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, Tahran yönetimi teslim olmadığı takdirde İsrail'in İran'a karşı nükleer silah kullanabileceğini söyledi.'ABD için pek olası değil'ABD'nin böyle bir adımı atmasının pek olası olmadığını belirten Macgregor, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun bu konuda ABD Başkan Donald Trump’ı ikna edemeyeceğini savundu.Macgregor konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Eski Pentagon danışmanı Macgregor: İsrail, İran'ı nükleer silahla vurabilir

Ortadoğu'da ABD ve İsrail'in İran'a saldırması nedeniyle tırmanan gerilimde 11. güne girilirken eski Pentagon yetkilisinden endişe verici bir değerlendirme geldi.
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) eski danışmanı Douglas Macgregor, Ortadoğu’daki gerilime dair korku verici olası bir senaryoyu dile getirdi.

Macgregor, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, Tahran yönetimi teslim olmadığı takdirde İsrail'in İran'a karşı nükleer silah kullanabileceğini söyledi.

'ABD için pek olası değil'

ABD'nin böyle bir adımı atmasının pek olası olmadığını belirten Macgregor, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun bu konuda ABD Başkan Donald Trump’ı ikna edemeyeceğini savundu.

Macgregor konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bizim İran'a bunu yapmamız için bir nedenimiz yok, neden yapalım? Ancak İsrail için durum tamamen farklı."

