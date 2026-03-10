https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/eski-pentagon-danismani-macgregor-israil-irani-nukleer-silahla-vurabilir-1104142959.html

Eski Pentagon danışmanı Macgregor: İsrail, İran'ı nükleer silahla vurabilir

Eski Pentagon danışmanı Macgregor: İsrail, İran'ı nükleer silahla vurabilir

Ortadoğu'da ABD ve İsrail'in İran'a saldırması nedeniyle tırmanan gerilimde 11. güne girilirken eski Pentagon yetkilisinden endişe verici bir değerlendirme... 10.03.2026, Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) eski danışmanı Douglas Macgregor, Ortadoğu’daki gerilime dair korku verici olası bir senaryoyu dile getirdi.Macgregor, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, Tahran yönetimi teslim olmadığı takdirde İsrail'in İran'a karşı nükleer silah kullanabileceğini söyledi.'ABD için pek olası değil'ABD'nin böyle bir adımı atmasının pek olası olmadığını belirten Macgregor, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun bu konuda ABD Başkan Donald Trump’ı ikna edemeyeceğini savundu.Macgregor konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

