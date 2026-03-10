https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/eski-pentagon-danismani-macgregor-israil-irani-nukleer-silahla-vurabilir-1104142959.html
Eski Pentagon danışmanı Macgregor: İsrail, İran'ı nükleer silahla vurabilir
Eski Pentagon danışmanı Macgregor: İsrail, İran'ı nükleer silahla vurabilir
Sputnik Türkiye
Ortadoğu'da ABD ve İsrail'in İran'a saldırması nedeniyle tırmanan gerilimde 11. güne girilirken eski Pentagon yetkilisinden endişe verici bir değerlendirme... 10.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-10T13:02+0300
2026-03-10T13:02+0300
2026-03-10T13:02+0300
dünya
abd
douglas macgregor
tucker carlson
i̇srail
i̇ran
nükleer silah
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0a/1104142797_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f02473727a44e0ab1146d38eec6cdad2.jpg
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) eski danışmanı Douglas Macgregor, Ortadoğu’daki gerilime dair korku verici olası bir senaryoyu dile getirdi.Macgregor, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, Tahran yönetimi teslim olmadığı takdirde İsrail'in İran'a karşı nükleer silah kullanabileceğini söyledi.'ABD için pek olası değil'ABD'nin böyle bir adımı atmasının pek olası olmadığını belirten Macgregor, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun bu konuda ABD Başkan Donald Trump’ı ikna edemeyeceğini savundu.Macgregor konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/abd-imha-edilen-iran-gemilerinin-sayisini-acikladi-1104140905.html
i̇srail
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/0a/1104142797_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_566a03e9b2b9585481a656f93f92c9b8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, douglas macgregor, tucker carlson, i̇srail, i̇ran, nükleer silah, ortadoğu
abd, douglas macgregor, tucker carlson, i̇srail, i̇ran, nükleer silah, ortadoğu
Eski Pentagon danışmanı Macgregor: İsrail, İran'ı nükleer silahla vurabilir
Ortadoğu'da ABD ve İsrail'in İran'a saldırması nedeniyle tırmanan gerilimde 11. güne girilirken eski Pentagon yetkilisinden endişe verici bir değerlendirme geldi.
ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) eski danışmanı Douglas Macgregor, Ortadoğu’daki gerilime dair korku verici olası bir senaryoyu dile getirdi.
Macgregor, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda, Tahran yönetimi teslim olmadığı takdirde İsrail'in İran'a karşı nükleer silah kullanabileceğini söyledi.
'ABD için pek olası değil'
ABD'nin böyle bir adımı atmasının pek olası olmadığını belirten Macgregor, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun bu konuda ABD Başkan Donald Trump’ı ikna edemeyeceğini savundu.
Macgregor konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Bizim İran'a bunu yapmamız için bir nedenimiz yok, neden yapalım? Ancak İsrail için durum tamamen farklı."