Trump: İran ile görüşebilirim

İran, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını durduracak herhangi bir şey yaparsa, ABD tarafından bugüne kadar aldığı darbelerden 20 kat daha sert bir şekilde vurulacaktır. Ayrıca, İran'ın bir ulus olarak yeniden kurulmasını neredeyse imkansız hale getirecek, kolayca imha edilebilir hedefleri de ortadan kaldıracağız. Ölüm, ateş ve öfke onların üzerine çökecek. Ama umarım ve dua ediyorum ki bu olmaz! Bu, ABD'nin Çin'e ve Hürmüz Boğazı'nı yoğun olarak kullanan tüm ülkelere bir hediyesidir. Umarım bu, büyük takdir görecek bir jest olur.