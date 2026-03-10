https://anlatilaninotesi.com.tr/20260310/trump-iran-ile-gorusebilirim--1104145688.html
Trump: İran ile görüşebilirim
ABD merkezli Fox News kanalına açıklamalarda bulunan Donald Trump, "İran ile görüşmem olası" ifadelerini kullandı. Dün '20 kat daha sert darbe vuracağız' demiştiTrump, TSİ ile sabaha karşı Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda ise İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan petrol akışını durdurması halinde ABD’nin Tahran’a 'şu ana kadar attığından 20 kat daha sert darbe vuracağını' söylerken, ayrıca bunun Çin başta olmak üzere boğazı kullanan ülkelere 'hediyesi' olacağını ifade etmişti. ATrump, şu ifadeleri kullanmıştı:
14:17 10.03.2026 (güncellendi: 14:36 10.03.2026)
ABD Başkanı Donald Trump'tan İran ile savaşla ilgili yeni bir açıklama geldi. Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada "İran ile konuşabilirim" ifadelerini kullandı.
ABD merkezli Fox News kanalına açıklamalarda bulunan Donald Trump, "İran ile görüşmem olası" ifadelerini kullandı.
Dün '20 kat daha sert darbe vuracağız' demişti
Trump, TSİ ile sabaha karşı Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda ise İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan petrol akışını durdurması halinde ABD’nin Tahran’a 'şu ana kadar attığından 20 kat daha sert darbe vuracağını' söylerken, ayrıca bunun Çin başta olmak üzere boğazı kullanan ülkelere 'hediyesi' olacağını ifade etmişti.
ATrump, şu ifadeleri kullanmıştı:
İran, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını durduracak herhangi bir şey yaparsa, ABD tarafından bugüne kadar aldığı darbelerden 20 kat daha sert bir şekilde vurulacaktır. Ayrıca, İran'ın bir ulus olarak yeniden kurulmasını neredeyse imkansız hale getirecek, kolayca imha edilebilir hedefleri de ortadan kaldıracağız. Ölüm, ateş ve öfke onların üzerine çökecek. Ama umarım ve dua ediyorum ki bu olmaz! Bu, ABD'nin Çin'e ve Hürmüz Boğazı'nı yoğun olarak kullanan tüm ülkelere bir hediyesidir. Umarım bu, büyük takdir görecek bir jest olur.