Milli Savunma Bakanlığı: Balistik füze etkisiz hale getirildi, Gaziantep’te boş arazilere düştü

Milli Savunma Bakanlığı Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen balistik füzeye ilişkin açıklama yaptı. 09.03.2026, Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenen füzenin imha edildiğini açıkladı.İran'dan ateşlenen füze Türkiye'ye düştüMSB, "İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmat Doğu Akdeniz'deki NATO unsurlarınca etkisiz hale getirildi. Bazı mühimmat parçaları Gaziantep'te boş araziye düştü" açıklamasını yaptı. Milli Savunma Bakanlığı: Can kaybı yokMilli Savunma Bakanlığı açıklaması şu şekilde: Türkiye'nin uyarıları hatırlatıldı4 Mart'ta da balistik mühimmat imha edilmiştiMilli Savunma Bakanlığı 4 Mart 2026'da da Türkiye'ye yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Milli Savunma Bakanlığı bu olayın arından 'İran'dan atılan mühimmat ile ilgili "Cevap hakkımız saklıdır" ifadelerini kullanmıştı.İletişim Başkanlığından ilk açıklamaOlayın ardından Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya ek olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da da sürece ilişkin bir açıklama geldi.Duran, “İran başta olmak üzere tüm taraflara, bölgesel güvenliği riske atan ve sivilleri tehlikeye sokabilecek eylemlerden uzak durmaları yönündeki uyarımızı bir kez daha güçlü şekilde yineliyoruz.” mesajını verdiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:'Uyarımızı güçlü şekilde yineliyoruz'

