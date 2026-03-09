Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı: Balistik füze etkisiz hale getirildi, Gaziantep'te boş arazilere düştü
Milli Savunma Bakanlığı: Balistik füze etkisiz hale getirildi, Gaziantep’te boş arazilere düştü
Milli Savunma Bakanlığı Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen balistik füzeye ilişkin açıklama yaptı. 09.03.2026
2026-03-09T15:01+0300
2026-03-09T16:14+0300
Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenen füzenin imha edildiğini açıkladı.İran'dan ateşlenen füze Türkiye'ye düştüMSB, "İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmat Doğu Akdeniz'deki NATO unsurlarınca etkisiz hale getirildi. Bazı mühimmat parçaları Gaziantep'te boş araziye düştü" açıklamasını yaptı. Milli Savunma Bakanlığı: Can kaybı yokMilli Savunma Bakanlığı açıklaması şu şekilde: Türkiye'nin uyarıları hatırlatıldı4 Mart'ta da balistik mühimmat imha edilmiştiMilli Savunma Bakanlığı 4 Mart 2026'da da Türkiye'ye yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Milli Savunma Bakanlığı bu olayın arından 'İran'dan atılan mühimmat ile ilgili "Cevap hakkımız saklıdır" ifadelerini kullanmıştı.İletişim Başkanlığından ilk açıklamaOlayın ardından Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya ek olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da da sürece ilişkin bir açıklama geldi.Duran, “İran başta olmak üzere tüm taraflara, bölgesel güvenliği riske atan ve sivilleri tehlikeye sokabilecek eylemlerden uzak durmaları yönündeki uyarımızı bir kez daha güçlü şekilde yineliyoruz.” mesajını verdiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:'Uyarımızı güçlü şekilde yineliyoruz'
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/ortadoguda-savasin-10-gunu-karsilikli-saldirilar-tum-siddetiyle-devam-ediyor-mucteba-hamaney-yeni-1104102077.html
türki̇ye
gaziantep
i̇ran
Milli Savunma Bakanlığı: Balistik füze etkisiz hale getirildi, Gaziantep’te boş arazilere düştü

15:01 09.03.2026 (güncellendi: 16:14 09.03.2026)
Milli Savunma Bakanlığı Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen balistik füzeye ilişkin açıklama yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenen füzenin imha edildiğini açıkladı.

İran'dan ateşlenen füze Türkiye'ye düştü

MSB, "İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmat Doğu Akdeniz'deki NATO unsurlarınca etkisiz hale getirildi. Bazı mühimmat parçaları Gaziantep'te boş araziye düştü" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı: Can kaybı yok

Milli Savunma Bakanlığı açıklaması şu şekilde:

İran’dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmiştir. Bazı mühimmat parçaları Gaziantep’te boş arazilere düşmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir.

Türkiye'nin uyarıları hatırlatıldı

Türkiye, iyi komşuluk ilişkilerine ve bölgesel istikrara büyük önem vermektedir. Ancak ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm adımların kararlılıkla ve tereddütsüz atılacağını bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye’nin bu yöndeki uyarılarına riayet edilmesinin herkesin menfaatine olduğunu hatırlatıyoruz.

4 Mart'ta da balistik mühimmat imha edilmişti

Milli Savunma Bakanlığı 4 Mart 2026'da da Türkiye'ye yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. Milli Savunma Bakanlığı bu olayın arından 'İran'dan atılan mühimmat ile ilgili "Cevap hakkımız saklıdır" ifadelerini kullanmıştı.

İletişim Başkanlığından ilk açıklama

Olayın ardından Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya ek olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da da sürece ilişkin bir açıklama geldi.
Duran, “İran başta olmak üzere tüm taraflara, bölgesel güvenliği riske atan ve sivilleri tehlikeye sokabilecek eylemlerden uzak durmaları yönündeki uyarımızı bir kez daha güçlü şekilde yineliyoruz.” mesajını verdiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"İran’dan ateşlenip ülkemize yöneldiği tespit edilen bir balistik füze, Gaziantep’in Şahinbey ilçesi semalarında NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hâle getirilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmamıştır. Gelişme, ilk andan itibaren tüm kurumlarımız tarafından yakından takip edilmiş; gerekli savunma ve güvenlik tedbirleri derhâl devreye alınmıştır. Bu kapsamda Millî Savunma Bakanlığı başta olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz tam bir eş güdüm içerisinde hareket etmektedir. Türkiye’nin hava sahasının ve sınır güvenliğinin korunması konusunda devletimizin iradesi ve kapasitesi en üst seviyededir."

'Uyarımızı güçlü şekilde yineliyoruz'

"Bölgedeki gerilimin daha da tırmanmaması ve çatışmaların daha geniş bir alana yayılmaması büyük önem taşımaktadır. İran başta olmak üzere tüm taraflara, bölgesel güvenliği riske atan ve sivilleri tehlikeye sokabilecek eylemlerden uzak durmaları yönündeki uyarımızı bir kez daha güçlü şekilde yineliyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızdan ve medya kuruluşlarımızdan teyide muhtaç, kamuoyunu paniğe sevk edebilecek ve dezenformasyon bulunan içeriklere karşı hassasiyet göstermelerini; yalnızca resmî makamlarımız tarafından yapılan açıklamaları esas almalarını önemle rica ediyoruz."
