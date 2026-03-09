Türkiye
SON DAKİKA | Denizli'de 4.1 büyüklüğünde deprem
İran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisine, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmat meselesi hakkında Türkiye'nin... 09.03.2026
İran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisine, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmat meselesi hakkında Türkiye'nin tepkisinin iletildiği bildirildi.
