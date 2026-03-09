https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/iran-buyukelcisi-disisleri-bakanligina-cagrildi-1104127174.html
İran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisine, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmat meselesi hakkında Türkiye'nin... 09.03.2026, Sputnik Türkiye
2026
i̇ran, türkiye, dışişleri bakanlığı
Ayrıntılar geliyor
Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisine, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmat meselesi hakkında Türkiye'nin tepkisinin iletildiği bildirildi.