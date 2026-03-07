https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/vucic-sirbistan-ordusu-turkakim-boru-hattindaki-kompresor-istasyonunu-koruyacak-1104083045.html
Vucic: Sırbistan ordusu, TürkAkım Boru Hattı'ndaki kompresör istasyonunu koruyacak
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Sırbistan ordusunun Sırbistan ve Bulgaristan toprakları üzerinden Macaristan'a uzanan TürkAkım doğalgaz boru hattının Jabari bölgesindeki kompresör istasyonunun güvenliğini sağlamak için görevlendirileceği açıklandıVucic konuşmasında, "Dünyadaki genel çılgınlık nedeniyle çeşitli türde saldırıların yaşanmasından endişeliyim. Ordumuz, Jabari belediyesindeki ana kompresör istasyonunun güvenliğini doğrudan sağlayacak" dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 24 Şubat'ta FSB toplantısında, Karadeniz'in dibinden geçen TürkAkım ve MaviAkım boru hatlarının patlatılmaya yönelik olası girişimlerden bahsetmişti. 4 Mart'ta Kremlin'de Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile yaptığı görüşmede Putin, Kiev'in TürkAkım'ı patlatmaya yönelik hazırlıklar hakkında bilgi vermişti. Budapeşte yönetimi, Kiev'in olası sabotajlarına karşı kritik enerji altyapılarının güvenliğini güçlendirme kararı almıştı.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Sırbistan ordusunun Sırbistan ve Bulgaristan toprakları üzerinden Macaristan'a uzanan TürkAkım doğalgaz boru hattının Jabari bölgesindeki kompresör istasyonunun güvenliğini sağlamak için görevlendirileceği açıklandı
Vucic konuşmasında, "Dünyadaki genel çılgınlık nedeniyle çeşitli türde saldırıların yaşanmasından endişeliyim. Ordumuz, Jabari belediyesindeki ana kompresör istasyonunun güvenliğini doğrudan sağlayacak" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 24 Şubat'ta FSB toplantısında, Karadeniz'in dibinden geçen TürkAkım ve MaviAkım boru hatlarının patlatılmaya yönelik olası girişimlerden bahsetmişti. 4 Mart'ta Kremlin'de Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile yaptığı görüşmede Putin, Kiev'in TürkAkım'ı patlatmaya yönelik hazırlıklar hakkında bilgi vermişti. Budapeşte yönetimi, Kiev'in olası sabotajlarına karşı kritik enerji altyapılarının güvenliğini güçlendirme kararı almıştı.