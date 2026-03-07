Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev'e silah göndermeyi sürdürüyor.
Vucic: Sırbistan ordusu, TürkAkım Boru Hattı'ndaki kompresör istasyonunu koruyacak
Vucic: Sırbistan ordusu, TürkAkım Boru Hattı'ndaki kompresör istasyonunu koruyacak
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, dünyadaki genel kaos nedeniyle çeşitli saldırıların arttığını belirterek Sırbistan ordusunun TürkAkım boru hattındaki kompresör... 07.03.2026
2026-03-07T17:09+0300
2026-03-07T17:09+0300
ukrayna kri̇zi̇
sırbistan
bulgaristan
macaristan
türk akımı
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
mavi akım
aleksandar vucic
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Sırbistan ordusunun Sırbistan ve Bulgaristan toprakları üzerinden Macaristan'a uzanan TürkAkım doğalgaz boru hattının Jabari bölgesindeki kompresör istasyonunun güvenliğini sağlamak için görevlendirileceği açıklandıVucic konuşmasında, "Dünyadaki genel çılgınlık nedeniyle çeşitli türde saldırıların yaşanmasından endişeliyim. Ordumuz, Jabari belediyesindeki ana kompresör istasyonunun güvenliğini doğrudan sağlayacak" dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 24 Şubat'ta FSB toplantısında, Karadeniz'in dibinden geçen TürkAkım ve MaviAkım boru hatlarının patlatılmaya yönelik olası girişimlerden bahsetmişti. 4 Mart'ta Kremlin'de Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile yaptığı görüşmede Putin, Kiev'in TürkAkım'ı patlatmaya yönelik hazırlıklar hakkında bilgi vermişti. Budapeşte yönetimi, Kiev'in olası sabotajlarına karşı kritik enerji altyapılarının güvenliğini güçlendirme kararı almıştı.
sırbistan
bulgaristan
macaristan
sırbistan, bulgaristan, macaristan, türk akımı, rusya federal güvenlik servisi (fsb), mavi akım, aleksandar vucic
sırbistan, bulgaristan, macaristan, türk akımı, rusya federal güvenlik servisi (fsb), mavi akım, aleksandar vucic

Vucic: Sırbistan ordusu, TürkAkım Boru Hattı'ndaki kompresör istasyonunu koruyacak

17:09 07.03.2026
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, dünyadaki genel kaos nedeniyle çeşitli saldırıların arttığını belirterek Sırbistan ordusunun TürkAkım boru hattındaki kompresör istasyonunun güvenliğini sağlamak için görevlendirileceğini açıkladı.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Sırbistan ordusunun Sırbistan ve Bulgaristan toprakları üzerinden Macaristan'a uzanan TürkAkım doğalgaz boru hattının Jabari bölgesindeki kompresör istasyonunun güvenliğini sağlamak için görevlendirileceği açıklandı
Vucic konuşmasında, "Dünyadaki genel çılgınlık nedeniyle çeşitli türde saldırıların yaşanmasından endişeliyim. Ordumuz, Jabari belediyesindeki ana kompresör istasyonunun güvenliğini doğrudan sağlayacak" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 24 Şubat'ta FSB toplantısında, Karadeniz'in dibinden geçen TürkAkım ve MaviAkım boru hatlarının patlatılmaya yönelik olası girişimlerden bahsetmişti. 4 Mart'ta Kremlin'de Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile yaptığı görüşmede Putin, Kiev'in TürkAkım'ı patlatmaya yönelik hazırlıklar hakkında bilgi vermişti. Budapeşte yönetimi, Kiev'in olası sabotajlarına karşı kritik enerji altyapılarının güvenliğini güçlendirme kararı almıştı.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2026
DÜNYA
Putin: Kiev, 'Mavi Akım' ve 'TürkAkım' boru hatlarına yönelik sabotaj hazırlığında, Türk dostlarımızı bilgilendirdik
4 Mart, 21:06
