Vucic: Sırbistan ordusu, TürkAkım Boru Hattı'ndaki kompresör istasyonunu koruyacak

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, dünyadaki genel kaos nedeniyle çeşitli saldırıların arttığını belirterek Sırbistan ordusunun TürkAkım boru hattındaki kompresör... 07.03.2026, Sputnik Türkiye

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic, Sırbistan ordusunun Sırbistan ve Bulgaristan toprakları üzerinden Macaristan'a uzanan TürkAkım doğalgaz boru hattının Jabari bölgesindeki kompresör istasyonunun güvenliğini sağlamak için görevlendirileceği açıklandıVucic konuşmasında, "Dünyadaki genel çılgınlık nedeniyle çeşitli türde saldırıların yaşanmasından endişeliyim. Ordumuz, Jabari belediyesindeki ana kompresör istasyonunun güvenliğini doğrudan sağlayacak" dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 24 Şubat'ta FSB toplantısında, Karadeniz'in dibinden geçen TürkAkım ve MaviAkım boru hatlarının patlatılmaya yönelik olası girişimlerden bahsetmişti. 4 Mart'ta Kremlin'de Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile yaptığı görüşmede Putin, Kiev'in TürkAkım'ı patlatmaya yönelik hazırlıklar hakkında bilgi vermişti. Budapeşte yönetimi, Kiev'in olası sabotajlarına karşı kritik enerji altyapılarının güvenliğini güçlendirme kararı almıştı.

