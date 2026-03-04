https://anlatilaninotesi.com.tr/20260304/putin-kiev-mavi-akim-ve-turkakim-boru-hatlarina-yonelik-sabotaj-hazirliginda-turk-dostlarimizi-1104013721.html

Putin: Kiev, 'Mavi Akım' ve 'TürkAkım' boru hatlarına yönelik sabotaj hazırlığında, Türk dostlarımızı bilgilendirdik

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Kremlin'de yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto, Moskova’daki Kremlin Sarayı’nda gerçekleştirdikleri görüşmeyi tamamladı. Sputnik muhabirinin aktardığına göre, görüşme yaklaşık bir saat sürdü.Avrupa’ya Gaz Tedariki Hemen DurdurulabilirPutin, görüşmenin ardından Rus gazeteci Pavel Zarubin’e yaptığı açıklamada, Avrupa’ya gaz tedarikini bir ay sonra değil, hemen durdurabileceklerini ifade etti. Putin, “Onlar zaten bir ay sonra, 24’ü son gün olmak üzere, 25’inden itibaren Rus gazı, sıvılaştırılmış gaz dahil, alımlarına kısıtlama getirmeyi planlıyor. 2027’de ise daha ileri kısıtlamalar, hatta tamamen yasaklama planlanıyor. Şu anda başka pazarlar açılıyor. Belki de Avrupa pazarına tedariki hemen durdurmak bizim için daha avantajlı olur. Açılan pazarlara yönelip orada yer edinmek daha mantıklı olabilir” dedi.Kiev’in Boru Hatlarına Yönelik Sabotaj HazırlığıPutin, Karadeniz’in dibinden geçen boru hatlarına yönelik tehditleri “çok tehlikeli bir oyun” olarak nitelendirdi. “Özel servislerimizin elindeki bilgilere göre, tıpkı ‘Kuzey Akım’ boru hatlarının daha önce sabote edilmesi gibi, şimdi de Kiev, bazı Batılı özel servislerin desteğiyle ‘Mavi Akım’ ve ‘TürkAkım’ boru hatlarını patlatmaya yönelik bir eylem hazırlığında. Bu konuda Türk dostlarımızı bilgilendirdik. Bu alanda neler olacağını göreceğiz, ancak özellikle bugünlerde bu çok tehlikeli bir oyun” ifadelerini kullandı. Putin, Rusya’nın bu sabotaj hazırlıklarına dair bilgileri Türkiye ile paylaştığını da doğruladı.Rusya Güvenilir Bir Enerji Tedarikçisi Olmaya Devam EdiyorPutin, Rusya’nın tüm ortakları, özellikle Avrupalı ortakları için her zaman güvenilir bir enerji kaynağı olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirtti. “Öncelikle şunu söyleyeyim, Rusya her zaman tüm ortaklarımız için, ki buna Avrupalı ortaklarımız da dahil, güvenilir bir enerji kaynağı olmuştur ve öyle kalmaya devam etmektedir” dedi.Avrupa’daki Enerji Krizi Yanlış Politikaların SonucuAvrupa enerji piyasalarındaki mevcut durumun, Avrupalı yetkililerin enerji politikalarındaki hatalarından kaynaklandığını vurgulayan Putin, “Avrupa’da bugün yaşananlar, öncelikle Avrupalı yetkililerin enerji alanındaki yanlış politikalarının bir sonucudur. Bu politikalar, bu ülkelerin halklarının çıkarlarıyla hiçbir şekilde örtüşmüyor” şeklinde konuştu.Orta Doğu’daki Durum Enerji Fiyatlarını EtkiliyorPutin, Orta Doğu’daki durumun dünya genelinde enerji fiyatlarını etkilediğini ifade etti. “Tedariklerde herhangi bir kesinti olmadı, ancak fiyatlar fırladı. Neden? Küresel piyasalardaki genel durumdan, özellikle petrol ve bu durumda gaz piyasalarındaki durumdan kaynaklanıyor. Orta Doğu’daki olaylar nedeniyle doğal gazı daha yüksek fiyatlardan satın almaya hazır müşteriler ortaya çıktı” dedi.Petrol Fiyatlarındaki Artış Rusya’ya Yönelik Kısıtlamalarla BağlantılıPetrol ve gaz fiyatlarındaki artışın, Rusya’ya yönelik kısıtlamalarla da ilişkili olduğunu belirten Putin, “Şu anda gerçekten de petrol ve gaz fiyatları yükseldi. Petrol fiyatlarındaki artış, özellikle Rus petrolüne yönelik kısıtlamalarla bağlantılı” diye konuştu.Avrupa’daki Gaz Fiyatlarındaki Artış Yanlış Politikaların ÜrünüPutin, Avrupa Birliği’nde gaz fiyatlarındaki artışın, yıllardır süren yanlış politikaların bir sonucu olduğunu yineledi. “Tekrar ediyorum, bu, Avrupalı yetkililerin yıllardır süren yanlış politikalarının bir sonucudur” dedi.Kiev, AB’nin Elini IsırıyorPutin, Kiev rejiminin, destek aldığı Avrupa Birliği’nin (AB) elini ısırdığını belirtti. “Sonuçta Kiev rejimi, beslendiği eli, yani Avrupa Birliği’nin elini ısırıyor. AB, Kiev rejimine sınırsız yardım, silah ve finansman sağlıyor, ancak Kiev, AB için art arda sorunlar yaratıyor” ifadelerini kullandı.Akdeniz’de Rus Gaz Tankerine Terörist SaldırıPutin, Akdeniz’de bir Rus gaz tankerine yapılan saldırıyı “terörist saldırı” olarak nitelendirdi. Rusya Ulaştırma Bakanlığı, önceki gün bir Rus gaz tankerinin, Malta’nın karasularına yakın bir noktada Ukrayna’ya ait insansız deniz araçlarıyla saldırıya uğradığını bildirmişti. Putin, “Bu bir terörist saldırıdır. Bu tür şeylerle ilk kez karşılaşmıyoruz” dedi.Güvenilir Ortaklarla Enerji İşbirliği Devam EdecekPutin, Rusya’nın enerji kaynaklarını, güvenilir ortaklarla çalışarak tedarik etmeye devam edeceğini vurguladı. “Doğu Avrupa’da Slovakya ve Macaristan gibi güvenilir ortaklarımızla bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bu ülkelere petrol ve gaz gibi enerji kaynaklarını tedarik ediyoruz ve eğer bu ülkelerin liderleri bugünkü gibi güvenilir ortaklık politikalarını sürdürürse, gelecekte de bunu yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.Gaz Fiyatlarındaki Artış Tedarik Kısıtlamasıyla İlgili DeğilPutin, Avrupa gaz piyasasındaki fiyat artışlarının doğrudan tedarik kesintileriyle ilgili olmadığını, bunun küresel gaz piyasalarındaki genel durumdan kaynaklandığını belirtti.

