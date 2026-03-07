Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel tüketim çarkının kadın emeğini sömürmesine, karşı durmak insanlığımızın gereği
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel tüketim çarkının kadın emeğini sömürmesine, karşı durmak insanlığımızın gereği
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen iftar programında konuştu. 07.03.2026, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küresel tüketim çarkının kadın emeğini sömürmesine, karşı durmak insanlığımızın gereği

20:40 07.03.2026
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Bir anne, eş, kardeş, yoldaş ve evlat olarak hayatımıza anlam katan, değer katan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü şimdiden kutluyorum.
Gazze'de İsrail'in 2 yıl boyunca katlettiği 72 binden falza kardeşiminzin çoğu kadın ve masum çocuklar.
Türkiye, yakın çevresinden başlayarak yeryüzünün farklı noktalarındaki bu adaletsizliklere, zulümlere en güçlü tepkiyi veren ülkelerin başında geliyor.
Bugün maalesef başta bölgemiz olmak üzere dünyanın farklı yerlerinde çatışma var. Bunun acısını en çok kadınlar çekiyor.
Irk ayrımcılığı, mezhep ayrımcılığı, köken ayrımcılığı bizim kitabımızda yazmadığı gibi cinsiyet ayrımcılığı da bizim kitabımızda yer almaz.
(İranlı anneler) Ülkemizdeki kadınlar adına kendilerine bir kez daha taziyelerimizi iletiyor, acılarını yürekten paylaştığımızı ifade ediyorum.
Küresel tüketim çarkının kadın emeğini sömürmesine, kadını metalaştırmasına özellikle karşı durmak da insanlığımızın gereğidir.
Her kim kadına ve çocuğa şiddet uyguluyorsa zulmediyorsa insanlıktan nasibi almamış demektir.
Kadını ve erkeği cinsiyetçi paranteze hapsedenler aslında her ikisinin de önce insan olduğu gerçeğini perdeliyor demektir.
Hiçbir temeli olmayan 'sözleşme yaşatır' sloganıyla hükümetimizi eleştirenlerin bize örnek gösterdiği ülkelerin kahir ekseriyetinden daha iyi bir yerdeyiz.
Kamuda ve özel sektörde çalışan annelerin doğum izin sürelerini 16 haftadan 24 haftaya çıkarıyoruz.
Özel sektörde çalışan babaların babalık iznini de kamuda olduğu gibi 5 günden 10 güne çıkarmayı amaçlıyoruz.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2026
DÜNYA
Bastrıkin Putin'e Kiev rejiminin Donbass’taki suçlarını rapor etti
20:11
