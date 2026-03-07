https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/orban-macaristan-ukraynalilarin-ulkeye-milyonlarca-dolar-ve-euro-getirmelerinin-nedenini-1104082573.html
Orban: Macaristan, Ukraynalıların ülkeye milyonlarca dolar ve euro getirmelerinin nedenini araştıracak
Orban: Macaristan, Ukraynalıların ülkeye milyonlarca dolar ve euro getirmelerinin nedenini araştıracak
07.03.2026
17:00 07.03.2026 (güncellendi: 17:17 07.03.2026)
Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna'nın devlet bankası Oşadbank’ın çalışanlarının ülkeye getirdiği büyük miktarlarda dövizin amacını sorgulayacaklarını açıkladı. Orban, bu konu hakkında 'belirli şüpheleri olduğunu' belirterek söz konusu paraların kime ve ne amaçla gönderildiğine dair soruşturma başlatacaklarını ifade etti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban yaptığı açıklamada Macar hükümetinin Ukrayna'nın devlet bankası Oşadbank’ın çalışanlarının, Macar topraklarına nakit olarak getirdiği onlarca milyon dolar ve euroyu hangi amaçla getirdiklerini ve bu paraların kime ait olduğunu araştıracağını açıkladı.
Orban, "Ukraynalıların bu paralarla Macaristan’da ne yaptıklarını bilmek istiyoruz. Bu konuda belirli şüphelerim var" dediği konuşmasında, ayrıca, 'Ukrayna’ya dostane yaklaşan bazı Macar partilerinin' mali açıdan oldukça iyi durumda olduğunu ancak bu partilerin kaynaklarının tamamının bireysel bağışlarla elde edilmediğinin bilindiğini belirtti.
Daha önce, Macar hükümeti Ukrayna makamlarının, Fidezs'in 12 Nisan'daki parlamento seçimlerinde ana rakibi olan Tisa adlı muhalefet partisinin açıkça desteklediğini defalarca dile getirmişti. Macar yasalarına göre, siyasi partilere yabancı finansman sağlanması suç kabul ediliyor.
Orban, "Bu paraların bu ceplere nasıl girdiğini bilmek istiyorum. Bu sorunun cevabını arayacağız ve bulacağız" şeklinde uyardı.