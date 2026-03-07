https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/rusya-disisleri-bakanligi-nukleer-enerji-konusu-manipulasyon-konusu-haline-geliyor-1104081925.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Nükleer enerji konusu manipülasyon konusu haline geliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Nükleer enerji konusu manipülasyon konusu haline geliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Sözcüsü Mariya Zaharova tarafından yapılan açıklamada, son yıllarda nükleer enerji konusu siyasi manipülasyonların ve spekülasyonların bir parçası haline geliyor.Şu anda ise nükleer meselelerin Batı tarafından güvenliği artırma bağlamında değil, yalnızca konjonktürel çıkarlar doğrultusunda manipülasyon amacıyla kullanıldığının altını çizen Zaharova şu cümleleri kaydetti:'Nükleer silaha sahip olmak Kiev yönetiminin takıntılı bir fikri'Zaharova açıklamasında Ukrayna'nın nükleere sahip olması konusuna da değinerek, "Bu, bizzat Kiev rejiminin sabit fikridir. Her şeyin nasıl başladığını hatırlayın. Özel askeri operasyonun başlangıcı sırasında Vladimir Zelenskiy, Kiev yönetiminin nükleer silaha sahip olmasının kötü olmayacağını söylemişti. Kiev rejiminin Kursk bölgesinde ve Suca’da işlediği suçlar, nükleer silahı caydırıcılık amacıyla değil, kullanmak amacıyla istediğine dair hiçbir şüphe bırakmıyor” dedi.Zaharova konuşmasında, Avrupa'nın 'kendisinin yarattığı canavarların' daha sonra kendilerine yöneldiğini tarih boyunca göz ardı ettiğini belirterek konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:Zaharova ayrıca AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Avrupa’yı 'hayatta kalma sınırına getirmek ve durumu daha da kötüleştirmek' istediklerini söyledi.Zaharova konuşmasını şu cümleler ile tamamladı:

