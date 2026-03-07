https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/rusya-disisleri-bakanligi-nukleer-enerji-konusu-manipulasyon-konusu-haline-geliyor-1104081925.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Nükleer enerji konusu manipülasyon konusu haline geliyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Nükleer enerji konusu manipülasyon konusu haline geliyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, son yıllarda dünyada nükleer enerji konusunun giderek siyasi manipülasyon ve spekülasyonların aracı haline... 07.03.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Sözcüsü Mariya Zaharova tarafından yapılan açıklamada, son yıllarda nükleer enerji konusu siyasi manipülasyonların ve spekülasyonların bir parçası haline geliyor.Şu anda ise nükleer meselelerin Batı tarafından güvenliği artırma bağlamında değil, yalnızca konjonktürel çıkarlar doğrultusunda manipülasyon amacıyla kullanıldığının altını çizen Zaharova şu cümleleri kaydetti:'Nükleer silaha sahip olmak Kiev yönetiminin takıntılı bir fikri'Zaharova açıklamasında Ukrayna'nın nükleere sahip olması konusuna da değinerek, "Bu, bizzat Kiev rejiminin sabit fikridir. Her şeyin nasıl başladığını hatırlayın. Özel askeri operasyonun başlangıcı sırasında Vladimir Zelenskiy, Kiev yönetiminin nükleer silaha sahip olmasının kötü olmayacağını söylemişti. Kiev rejiminin Kursk bölgesinde ve Suca'da işlediği suçlar, nükleer silahı caydırıcılık amacıyla değil, kullanmak amacıyla istediğine dair hiçbir şüphe bırakmıyor" dedi.Zaharova konuşmasında, Avrupa'nın 'kendisinin yarattığı canavarların' daha sonra kendilerine yöneldiğini tarih boyunca göz ardı ettiğini belirterek konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:Zaharova ayrıca AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Avrupa'yı 'hayatta kalma sınırına getirmek ve durumu daha da kötüleştirmek' istediklerini söyledi.Zaharova konuşmasını şu cümleler ile tamamladı:
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, son yıllarda dünyada nükleer enerji konusunun giderek siyasi manipülasyon ve spekülasyonların aracı haline geldiğini belirterek bilhassa Batılı ülkelerin bu meseleyi güvenliği artırma amacıyla değil, konjonktürel siyasi çıkarlar doğrultusunda kullandığını vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Sözcüsü Mariya Zaharova tarafından yapılan açıklamada, son yıllarda nükleer enerji konusu siyasi manipülasyonların ve spekülasyonların bir parçası haline geliyor.
Şu anda ise nükleer meselelerin Batı tarafından güvenliği artırma bağlamında değil, yalnızca konjonktürel çıkarlar doğrultusunda manipülasyon amacıyla kullanıldığının altını çizen Zaharova şu cümleleri kaydetti:
Son yıllarda nükleer enerji, atom enerjisi konusu siyasi manipülasyonların ve spekülasyonların bir parçası haline geliyor. Elbette bu konu her zaman uluslararası ilişkilerin bir unsuru olmuştur, ancak bu daha çok insanlığı nasıl güvence altına alabileceğimiz açısından ele alınırdı.
'Nükleer silaha sahip olmak Kiev yönetiminin takıntılı bir fikri'
Zaharova açıklamasında Ukrayna'nın nükleere sahip olması konusuna da değinerek, "Bu, bizzat Kiev rejiminin sabit fikridir. Her şeyin nasıl başladığını hatırlayın. Özel askeri operasyonun başlangıcı sırasında Vladimir Zelenskiy, Kiev yönetiminin nükleer silaha sahip olmasının kötü olmayacağını söylemişti. Kiev rejiminin Kursk bölgesinde ve Suca’da işlediği suçlar, nükleer silahı caydırıcılık amacıyla değil, kullanmak amacıyla istediğine dair hiçbir şüphe bırakmıyor” dedi.
Zaharova konuşmasında, Avrupa'nın 'kendisinin yarattığı canavarların' daha sonra kendilerine yöneldiğini tarih boyunca göz ardı ettiğini belirterek konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
Onlar sürekli çok basit bir şeyi unutuyorlar. Tarih boyunca yarattıkları tüm canavarlar sonunda kendilerine dönüp, onları yaratanların varlığını tehdit etti. Eğer Zelenskiy ya da genel olarak Kiev rejimi nükleer silaha sahip olursa, bunu kullanacağına hiç şüphe yok. Hatta bunu kendi sponsorları bağlamında bile kullanabilir. Zira bu şekilde onlardan para koparmak onun için daha kolay olacaktır.
Zaharova ayrıca AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Avrupa’yı 'hayatta kalma sınırına getirmek ve durumu daha da kötüleştirmek' istediklerini söyledi.
Zaharova konuşmasını şu cümleler ile tamamladı:
Onlar kendi ülkelerinin halklarını düşünmüyor. Yalnızca küresel, açıkça Batı merkezli elitlere hizmet ediyorlar. Bu kişiler tamamen onlara bağlı ve demokratik süreçlerle hiçbir ilişkileri yok. Kimse tarafından seçilmiyorlar, tamamen hesap sorulamaz biçimde iktidara getiriliyorlar. Ursula von der Leyen’in açık yolsuzluk iddialarının bile yargı takibine uğramadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu insanlar görünüşe göre her şeye hazır. Avrupa’ya ne yaptıklarını görüyoruz.