Arjantinli uzman: ‘Amerikan şemsiyesi’ diye bir şey artık yok
Arjantinli uluslararası ilişkiler uzmanı del Pont, ABD'nin İran konusunda yanıldığını ve nihayetinde bu durumdan zarar gören taraf olacağını vurguladı. 07.03.2026, Sputnik Türkiye
Arjantinli uluslararası ilişkiler uzmanı Alejandro Marco del Pont, Sputnik’e demecinde ABD'nin diğer ülkelerin iç işlerine müdahale politikasını değerlendirdi:"Dünyanın soykırımı canlı canlı izlediği ve hiçbir şey söylemediği Gazze'den itibaren her şeyin tümüyle değiştiğini düşünüyorum. Zira Venezuela'da da benzer bir şey oldu. Elbette her şeyin karşılıklı rıza ile olup bittiği Venezuela İran’la kıyaslanamayacak olsa da, devlet başkanı kaçırıldı ve dünya buna sessiz kaldı. Latin Amerika hiçbir şey söylemedi. Gerçi mesele sadece bir şeyler söylemek değil, aslında bir şeyler yapılmalıydı, çünkü yaşananların hiçbir anlamı yok" diye konuşan uzman, sözlerini şöyle sürdürdü:ABD'nin şimdiki mantığının tersine döndüğünü, fakat yaklaşımının değişmediğini vurgulayan del Pont, "Önce bombalayalım, sonra halk kendiliğinden sokağa çıksın, rejimi devirsin ve demokrasiyi yeniden kursun. Ancak bu yaklaşımların hiçbiri sonuç vermedi, Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlar bile. Yanılmıyorsam 20 paket uygulamaya konuldu ve her birinde rejimin kaçınılmaz olarak çökeceği ilan edildi. Peki o nerede? İşte, hala burada. Harika" diye konuştu.Arjantinli uzman, bu konuda son derece hatalı bir analiz ve bir o kadar hatalı mantık ta söz konusu olduğunu vurgulayarak, "Sorun şu ki, dünya herhangi bir aksiyon almıyor, ardı ardına hatalar yapıyorlar, fakat bence her şey kötü bitecek. Kötü derken, en çok acı çekecek olanların İsrail ve ABD, yani Trump olacağı anlamında söylüyorum" ifadelerini kullandı.ABD'nin İran konusunda tamamen yanıldığını ve hatta kiminle uğraştığının hakkında hiçbir fikri olmadığını savunan uzman, "Bu durum özellikle İran örneğinde açıkça görülüyor: İran bu çatışmaya hazırlandı, siz ise cephaneliklerinizi yeniden hesaplıyor, saldırıya devam etmek için yeterli silahınız olup olmadığı konusunda tahminler yapıyorsunuz. Aynı zamanda, ‘Önce dolar, sonra sizi korurum. Arkanızda Amerikan savunma şemsiyesi var’ ilkesine dayalı olarak ABD ile olan ilişkinizi destekleyen tüm müttefiklerinizi yabancılaştırıyorsunuz" vurgusunu yaptı.Del Pont, "Zira şimdi anlaşıldı ki artık ‘Amerikan şemsiyesi’ diye bir şey artık yok. Aslında, Ortadoğu'daki üslerin yıkılmasıyla çökmeye başladı, yıllarca inşa edilen şey tamamen yok oldu mu bilmiyorum ama ciddi şekilde hırpalandı. Askeri uzman Scott Ritter'e göre, bunların yeniden inşası 100 milyar dolar gerektirecek. Bunu nasıl finanse etmeyi planlıyorsunuz? Elbette, teorik olarak bu mümkün, imkansız olduğunu söylemiyorum. Ama müttefikleriniz sizin zayıf olduğunuzu ve onları koruyacak durumda olmadığınızı görüyor" diye sözlerini tamamladı.
