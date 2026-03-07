'ABD İran'da hükümet kurma kapasitesine sahip değil'

“Bir yandan ABD hiçbir ülkenin egemenliğini umursamıyor. Öte yandan ise İran’da kimin hükümeti oluşturacağını belirleme kapasitesine de sahip değil. Bunu yapabilecek durumda değiller. Yapabiliyormuş gibi davranıyorlar, ancak gerçekte kendi iç çelişkilerini bile çözemiyorlar. Bu nedenle blöfe başvuruyorlar: jestler, bağırıp çağırmalar, dışarıya yönelik şiddet… Oysa bunların hiçbiri tutarlı bir politika ortaya koymuyor.



Elbette bir ülkeye hükümet dayatma girişiminin kendisi egemenliğe açık bir müdahaledir. Ancak kesin olarak söylemek için sahada olmak gerekir; yine de benim hissim şu ki ABD’nin şu anda böyle bir hükümeti oluşturabilecek gerçek bir kapasitesi yok.”