Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/abd-iranda-hukumet-kurma-kapasitesine-sahip-degil-1104072112.html
'ABD İran'da hükümet kurma kapasitesine sahip değil'
'ABD İran'da hükümet kurma kapasitesine sahip değil'
Sputnik Türkiye
Arjantinli uluslararası ilişkiler uzmanı Gabriel Fernandez, ABD'nin İran'da hükümet kuracak kapasitede olmadığını söyledi. 07.03.2026, Sputnik Türkiye
2026-03-07T03:23+0300
2026-03-07T03:23+0300
dünya
abd
i̇srail
i̇ran
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1c/1103886328_0:130:2496:1534_1920x0_80_0_0_b57cef4d6167f0be8e66b65cf9def53c.jpg
Arjantinli uluslararası ilişkiler uzmanı Gabriel Fernandez, Sputnik’e verdiği röportajda ABD’nin diğer ülkelerin iç işlerine müdahale politikası ve İran’daki durum hakkında değerlendirmelerde bulundu.Yaptığı değerlendirmede Fernandez, ABD'nin hiç bir ülkenin egemenliğini savunmadığını vurgulayarak, ABD'nin İran'a hükümet dayatma girişimlerinin ülkenin egemenliğine müdahale olduğunu ve aslında ABD'nin bu kapasitede olmadığını söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260307/carterdan-bugune-amerikanin-guvenlik-vaadinin-cokusu-1104071908.html
i̇srail
i̇ran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1c/1103886328_139:0:2358:1664_1920x0_80_0_0_7ac85a08c1bbd30644702b8ebb060220.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, i̇srail, i̇ran
abd, i̇srail, i̇ran

'ABD İran'da hükümet kurma kapasitesine sahip değil'

03:23 07.03.2026
© Sputnik / Feride Akairan abd israil
iran abd israil - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2026
© Sputnik / Feride Aka
Abone ol
Arjantinli uluslararası ilişkiler uzmanı Gabriel Fernandez, ABD'nin İran'da hükümet kuracak kapasitede olmadığını söyledi.
Arjantinli uluslararası ilişkiler uzmanı Gabriel Fernandez, Sputnik’e verdiği röportajda ABD’nin diğer ülkelerin iç işlerine müdahale politikası ve İran’daki durum hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Yaptığı değerlendirmede Fernandez, ABD'nin hiç bir ülkenin egemenliğini savunmadığını vurgulayarak, ABD'nin İran'a hükümet dayatma girişimlerinin ülkenin egemenliğine müdahale olduğunu ve aslında ABD'nin bu kapasitede olmadığını söyledi:
“Bir yandan ABD hiçbir ülkenin egemenliğini umursamıyor. Öte yandan ise İran’da kimin hükümeti oluşturacağını belirleme kapasitesine de sahip değil. Bunu yapabilecek durumda değiller. Yapabiliyormuş gibi davranıyorlar, ancak gerçekte kendi iç çelişkilerini bile çözemiyorlar. Bu nedenle blöfe başvuruyorlar: jestler, bağırıp çağırmalar, dışarıya yönelik şiddet… Oysa bunların hiçbiri tutarlı bir politika ortaya koymuyor.

Elbette bir ülkeye hükümet dayatma girişiminin kendisi egemenliğe açık bir müdahaledir. Ancak kesin olarak söylemek için sahada olmak gerekir; yine de benim hissim şu ki ABD’nin şu anda böyle bir hükümeti oluşturabilecek gerçek bir kapasitesi yok.”
İran Katar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2026
DÜNYA
Carter’dan bugüne: Amerika’nın güvenlik vaadinin çöküşü
02:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала