Szijjarto: Macaristan, Ukrayna'dan döviz transferiyle ilgili açıklama istedi
Szijjarto: Macaristan, Ukrayna'dan döviz transferiyle ilgili açıklama istedi
06.03.2026
MTI haber ajansının aktardığına göre Macaristan, Ukrayna'dan ülkeleri üzerinden yapılan yüklü miktarda nakit para transferiyle ilgili açıklama talep etti. Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, aralarında eski bir istihbarat birimi generalinin de bulunduğu yedi Ukrayna vatandaşının kara para aklama şüphesiyle gözaltına alındığını belirterek, Macaristan'ın olayla ilgili soruşturma yürüteceğini belirtti.Szijjarto ayrıca, Macar makamlarının Ukrayna makamlarından açıklama gelene kadar "son derece titiz ve derinlemesine bir soruşturma" yürüteceklerini vurguladı.Macaristan Ulusal Vergi ve Gümrük İdaresi, Avusturya'dan Ukrayna'ya 40 milyon dolar, 35 milyon euro ve 9 kilogram altını taşımaktan sorumlu eski bir Ukrayna güvenlik görevlisi de dahil, yedi Ukrayna vatandaşının gözaltına alındığını açıklamıştı.
macaristan
ukrayna
avusturya
peter szijjarto, macaristan, ukrayna, kara para aklama, döviz, transfer, altın, avusturya
peter szijjarto, macaristan, ukrayna, kara para aklama, döviz, transfer, altın, avusturya

Szijjarto: Macaristan, Ukrayna'dan döviz transferiyle ilgili açıklama istedi

18:20 06.03.2026
© AA / Russian Foreign MinistryPeter Szijjarto
Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2026
© AA / Russian Foreign Ministry
Abone ol
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, 40 milyon dolar, 35 milyon euro ve 9 kg altının ülke üzerinden transferiyle ilgili olarak Ukrayna’dan açıklama talep ettiklerini ve konuyla ilgili detaylı bir soruşturma yürüteceklerini açıkladı.
MTI haber ajansının aktardığına göre Macaristan, Ukrayna'dan ülkeleri üzerinden yapılan yüklü miktarda nakit para transferiyle ilgili açıklama talep etti. Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, aralarında eski bir istihbarat birimi generalinin de bulunduğu yedi Ukrayna vatandaşının kara para aklama şüphesiyle gözaltına alındığını belirterek, Macaristan'ın olayla ilgili soruşturma yürüteceğini belirtti.

Ukraynalıların son aylarda Macaristan üzerinden bu kadar yüklü miktarda nakit para taşımasının sebebini öğrenmek istiyoruz. Bu paralar ne için kullanılıyor? Kime ait? Bu önemli sorulara acilen yanıt ve açıklama bekliyoruz.

Szijjarto ayrıca, Macar makamlarının Ukrayna makamlarından açıklama gelene kadar "son derece titiz ve derinlemesine bir soruşturma" yürüteceklerini vurguladı.
Macaristan Ulusal Vergi ve Gümrük İdaresi, Avusturya'dan Ukrayna'ya 40 milyon dolar, 35 milyon euro ve 9 kilogram altını taşımaktan sorumlu eski bir Ukrayna güvenlik görevlisi de dahil, yedi Ukrayna vatandaşının gözaltına alındığını açıklamıştı.
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2026
DÜNYA
Orban’dan Zelenskiy’in tehditlerine cevap: ‘Ukrayna için hayati önem taşıyan malzemelerin transitini durduruyoruz’
12:31
