Szijjarto: Macaristan, Ukrayna'dan döviz transferiyle ilgili açıklama istedi

Szijjarto: Macaristan, Ukrayna'dan döviz transferiyle ilgili açıklama istedi

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, 40 milyon dolar, 35 milyon euro ve 9 kg altının ülke üzerinden transferiyle ilgili olarak Ukrayna'dan açıklama... 06.03.2026

MTI haber ajansının aktardığına göre Macaristan, Ukrayna'dan ülkeleri üzerinden yapılan yüklü miktarda nakit para transferiyle ilgili açıklama talep etti. Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, aralarında eski bir istihbarat birimi generalinin de bulunduğu yedi Ukrayna vatandaşının kara para aklama şüphesiyle gözaltına alındığını belirterek, Macaristan'ın olayla ilgili soruşturma yürüteceğini belirtti.Szijjarto ayrıca, Macar makamlarının Ukrayna makamlarından açıklama gelene kadar "son derece titiz ve derinlemesine bir soruşturma" yürüteceklerini vurguladı.Macaristan Ulusal Vergi ve Gümrük İdaresi, Avusturya'dan Ukrayna'ya 40 milyon dolar, 35 milyon euro ve 9 kilogram altını taşımaktan sorumlu eski bir Ukrayna güvenlik görevlisi de dahil, yedi Ukrayna vatandaşının gözaltına alındığını açıklamıştı.

