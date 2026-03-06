https://anlatilaninotesi.com.tr/20260306/orbandan-zelenskiyin-tehditlerine-cevap-ukrayna-icin-hayati-onem-tasiyan-malzemelerin-transitini-1104055111.html

Orban’dan Zelenskiy’in tehditlerine cevap: ‘Ukrayna için hayati önem taşıyan malzemelerin transitini durduruyoruz’

Kiev rejimi lideri Zelenskiy'in tehditlerine yanıt veren Orban, şantaja boyun eğmeyeceklerini belirterek, Drujba petrol boru hattı açılıncaya kadar Ukrayna... 06.03.2026

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın, Drujba petrol boru hattını engelleyerek “devlet haydutluğu” eylemi gerçekleştirdiğini söyledi.Orban, “Ukraynalıların diğer Avrupa Birliği ülkelerinden başarıyla gasp ettikleri parayı onlara vermeyeceğiz. Ödeme yapmayacağız ve Ukrayna'nın AB'ye girmesine izin vermeyeceğiz” ifadesini kullandı.Ukrayna'nın AB'ye katılımının “sadece Macar çiftçilerini değil, tüm Macar ulusal ekonomisini” yok edeceğini belirten Başbakan, “Bu nedenle, Ukrayna'nın taleplerini, bize şantaj yapsalar bile, daha ciddi sonuçlarla tehdit etseler bile, ikiyüzlülükle kabul etmemeliyiz” dedi.Ukrayna’nın uluslararası bir anlaşmaya bağlı kalmadığına dikkat çeken Orban, sözlerini şöyle sürdürdü:Ukrayna’ya benzin ve dizel yakıt sevkiyatını durdurduklarını bildiren Orban, sadece elektrik tedarikine devam edeceklerini belirterek şunu ekledi:

