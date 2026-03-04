Türkiye
Ukrayna, Akdeniz'de Rus doğalgaz tankerine insansız botlarla saldırdı
Sputnik Türkiye
Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Ukrayna'nın Akdeniz'de Rus doğalgaz tankerine insansız botlarla saldırdığını bildirdi.
Rusya Ulaştırma Bakanlığı'nın açıklamasında, "3 Mart tarihinde Avrupa Birliği üyesi Malta devletinin karasularına çok yakın bir mesafede Rus doğalgaz tankeri Arctic Metagaz'a bir saldırı düzenlendi. Tanker, Murmansk Limanı'ndan tüm uluslararası düzenlemelere uygun olarak gümrükten geçirilmiş kargo taşıyordu" ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca Arctic Metagaz gemisinde bulunan 30 mürettebatının tamamının kurtarıldığı ifade edildi.Bakanlık, saldırıyı uluslararası terör eylemi olarak sınıflandırdı.Açıklamada, bu saldırının Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin işbirliğiyle gerçekleştirildiğini ve uluslararası toplum tarafından göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulandı.
Ukrayna, Akdeniz'de Rus doğalgaz tankerine insansız botlarla saldırdı

12:16 04.03.2026 (güncellendi: 12:49 04.03.2026)
Rusya Ulaştırma Bakanlığı, Ukrayna'nın Akdeniz'de Rus doğalgaz tankerine insansız botlarla saldırdığını bildirdi.
Rusya Ulaştırma Bakanlığı'nın açıklamasında, "3 Mart tarihinde Avrupa Birliği üyesi Malta devletinin karasularına çok yakın bir mesafede Rus doğalgaz tankeri Arctic Metagaz'a bir saldırı düzenlendi. Tanker, Murmansk Limanı'ndan tüm uluslararası düzenlemelere uygun olarak gümrükten geçirilmiş kargo taşıyordu" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca Arctic Metagaz gemisinde bulunan 30 mürettebatının tamamının kurtarıldığı ifade edildi.
Bakanlık, saldırıyı uluslararası terör eylemi olarak sınıflandırdı.
Açıklamada, bu saldırının Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin işbirliğiyle gerçekleştirildiğini ve uluslararası toplum tarafından göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulandı.
