Hamaney’in cenaze töreni ertelendi
Hamaney’in cenaze töreni ertelendi
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısında hayatını kaybeden İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney için planlanan cenaze töreni ertelendi. Tahran yönetimi... 04.03.2026, Sputnik Türkiye
İran dini lideri, Ayetullah Ali Hamaney, İran cenaze töreni, ABD-İsrail saldırısı, ve İran’da ulusal yas başlıklarıyla gündemde yer alan gelişmelerde yeni bir karar alındı.İran’da ABD ve İsrail’in düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden dini lider Ayetullah Ali Hamaney için planlanan cenaze töreninin ertelendiği açıklandı.Tahran yönetimi, ülke genelinde yasın sürdüğünü belirtirken, Hamaney için yapılması planlanan üç günlük cenaze programının ileri bir tarihe alındığını duyurdu.Üç günlük tören planlanmıştıİran yönetimi daha önce Hamaney için üç gün sürecek geniş katılımlı bir cenaze töreni düzenlemeyi planlıyordu.Bu törenin Tahran başta olmak üzere farklı şehirlerde anma programlarıyla gerçekleştirilmesi öngörülüyordu. Ancak güvenlik ve siyasi gelişmeler nedeniyle programın geçici olarak ertelendiği bildirildi.Yetkililer, yeni cenaze programına ilişkin tarihin daha sonra açıklanacağını belirtti.
İran dini lideri, Ayetullah Ali Hamaney, İran cenaze töreni, ABD-İsrail saldırısı, ve İran’da ulusal yas başlıklarıyla gündemde yer alan gelişmelerde yeni bir karar alındı.
İran’da ABD ve İsrail’in düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden dini lider Ayetullah Ali Hamaney için planlanan cenaze töreninin ertelendiği açıklandı.
Tahran yönetimi, ülke genelinde yasın sürdüğünü belirtirken, Hamaney için yapılması planlanan üç günlük cenaze programının ileri bir tarihe alındığını duyurdu.
Üç günlük tören planlanmıştı
İran yönetimi daha önce Hamaney için üç gün sürecek geniş katılımlı bir cenaze töreni düzenlemeyi planlıyordu.
Bu törenin Tahran başta olmak üzere farklı şehirlerde anma programlarıyla gerçekleştirilmesi öngörülüyordu. Ancak güvenlik ve siyasi gelişmeler nedeniyle programın geçici olarak ertelendiği bildirildi.
Yetkililer, yeni cenaze programına ilişkin tarihin daha sonra açıklanacağını belirtti.