Trump: Ukrayna çatışmasının çözümü için yoğun çaba gösterilmeli
Trump: Ukrayna çatışmasının çözümü için yoğun çaba gösterilmeli
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki çatışmanın çözümü için tüm tarafların azami çaba göstermesi gerektiğini belirterek, sonuç alınması gerektiğini vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki çatışmanın çözümü için çalışmalara devam edilmesi gerektiğini ifade etti. Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaptığı görüşmenin basına açık kısmında gazetecilere konuşan Trump, “Yapabileceğiniz tek şey, elinizden gelenin en iyisini yapmak” dedi.Trump ayrıca, Moskova ve Kiev’in birbirleriyle diyalog kurabilme imkanına sahip olması gerektiğini vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki çatışmanın çözümü için tüm tarafların azami çaba göstermesi gerektiğini belirterek, sonuç alınması gerektiğini vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki çatışmanın çözümü için çalışmalara devam edilmesi gerektiğini ifade etti.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaptığı görüşmenin basına açık kısmında gazetecilere konuşan Trump, “Yapabileceğiniz tek şey, elinizden gelenin en iyisini yapmak” dedi.
Trump ayrıca, Moskova ve Kiev’in birbirleriyle diyalog kurabilme imkanına sahip olması gerektiğini vurguladı.
