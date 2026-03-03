https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/iran-son-saldirilari-umman-ve-cenevrede-yapilan-gorusmelere-tam-bir-ihanet-olarak-degerlendiriyor-1103966129.html
'İran, son saldırıları Umman ve Cenevre'de yapılan görüşmelere tam bir ihanet olarak değerlendiriyor'
İran'a yönelik askeri saldırıları kararlılıkla kınadıklarını belirten eski Malezya Parlamentosu Senatörü Suffian, İran yönetiminin son saldırıları Umman ve... 03.03.2026, Sputnik Türkiye
Eski Malezya Parlamentosu senatörü, BERSATU Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanı Jaziri Alkaf Abdillah Suffian, İran, ABD ve İsrail arasındaki çatışmanın tırmanmasını Sputnik’e yorumladı."İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarını kararlılıkla kınıyoruz, zira bu saldırılar uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Bu yalnızca Ortadoğu'daki barış ve istikrara değil, daha geniş bir küresel ekonomiye de ciddi bir tehdit oluşturuyor. ABD silahlı güçlerinin de katılımıyla daha da şiddetlenen bu eylemler, dünyanın toparlanma ve istikrar arayışında olduğu bir dönemde uluslararası ticareti, enerji güvenliğini ve finans piyasalarını sekteye uğratabilecek bir çatışmayı tetikleyebilir" diyen Suffian, sözlerini şöyle sürdürdü:Bu durumda Tahran'ın müzakere masasına geri dönmek için aslında herhangi bir motivasyonu olmadığını belirten Suffian, “Mevcut gerilim, daha parçalı ve çok kutuplu bir küresel sistem için gerçekten bir katalizör haline geliyor. ABD ve İsrail'in yaptırımlardan egemen bir devletin liderliğine yönelik yıkıcı bir saldırıya geçme kararı, Birleşmiş Milletleri ve geleneksel çok taraflı mekanizmaları hiçe saymıştır” vurgusunu yaptı.Eski senatör, Epic Fury operasyonunun BRICS+ ülkelerine ve Küresel Güney'e Batı liderliğindeki uluslararası normların giderek daha çok isteğe bağlı hale geldiğine dair net bir sinyal gönderdiğini kaydetti:Hürmüz Boğazı etrafındaki durum hakkında da yorumda bulunan uzman, “Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut kriz, küresel enerji piyasalarının on yıllardır endişe duyduğu bir ‘kara kuğu’ olayıdır ve sonuçlarının uzun süreli olması muhtemeldir. Tanker trafiğinin neredeyse tamamen durması ve sigorta şirketlerinin askeri risklerini karşılamayı reddetmesiyle, boğazın ‘piyasaya kapanışı’ herhangi bir fiziksel ablukadan daha etkili oldu” dedi ve şöyle devam etti:
2026
