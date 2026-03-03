https://anlatilaninotesi.com.tr/20260303/vietnamli-uzmanlar-iranin-verdigi-karsilik-abdye-ve-korfez-monarsilerine-atilan-tokat-1103961317.html

Vietnamlı uzmanlar: İran’ın verdiği karşılık ABD’ye ve Körfez monarşilerine atılan tokat

İran'ın misilleme saldırılarının, yalnızca Körfez monarşilerine değil, aynı zamanda bölgedeki güvenliğin garantörü olan ABD'ye de atılmış bir tokat olduğu... 03.03.2026

Vietnamlı uzmanlar, Sputnik’e açıklamasında, İran’ın ABD-İsrail saldırılarına verdiği karşılığı değerlendirdi.Uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Hoang Giang, “Enerji hedeflerine yönelik saldırılar, yalnızca ABD askeri üslerinin bulunduğu Basra Körfezi ülkeleri değil, Washington'ın kendisine atılan bir tokat” diyerek bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Ekonomi uzmanı Dr. Le Xuan Hoa’ya göre, bu saldırıların daha da önemli bir sonucu, Körfez monarşilerinin imajının ciddi şekilde zedelenmesi oldu:

