Vietnamlı uzmanlar: İran’ın verdiği karşılık ABD’ye ve Körfez monarşilerine atılan tokat
Vietnamlı uzmanlar: İran’ın verdiği karşılık ABD’ye ve Körfez monarşilerine atılan tokat
İran’ın misilleme saldırılarının, yalnızca Körfez monarşilerine değil, aynı zamanda bölgedeki güvenliğin garantörü olan ABD’ye de atılmış bir tokat olduğu... 03.03.2026, Sputnik Türkiye
Vietnamlı uzmanlar, Sputnik’e açıklamasında, İran’ın ABD-İsrail saldırılarına verdiği karşılığı değerlendirdi.Uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Hoang Giang, “Enerji hedeflerine yönelik saldırılar, yalnızca ABD askeri üslerinin bulunduğu Basra Körfezi ülkeleri değil, Washington'ın kendisine atılan bir tokat” diyerek bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:Ekonomi uzmanı Dr. Le Xuan Hoa’ya göre, bu saldırıların daha da önemli bir sonucu, Körfez monarşilerinin imajının ciddi şekilde zedelenmesi oldu:
Vietnamlı uzmanlar, Sputnik’e açıklamasında, İran’ın ABD-İsrail saldırılarına verdiği karşılığı değerlendirdi.
Uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Hoang Giang, “Enerji hedeflerine yönelik saldırılar, yalnızca ABD askeri üslerinin bulunduğu Basra Körfezi ülkeleri değil, Washington'ın kendisine atılan bir tokat” diyerek bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
Bu saldırılar, İran'ın ABD’nin bölgedeki kilit müttefiklerinin ekonomik merkezlerine ulaşabilme yeteneğini gösteriyor. Ekonomik sonuçları felaket olabilir. ABD şirketleri milyarlarca dolar kaybedebilir. Ancak en önemli etki ABD'nin prestiji üzerinde olacak.
Ekonomi uzmanı Dr. Le Xuan Hoa’ya göre, bu saldırıların daha da önemli bir sonucu, Körfez monarşilerinin imajının ciddi şekilde zedelenmesi oldu:
Birleşik Arap Emirlikleri, kripto para ve gayrimenkul yatırımcıları için güvenli liman ve küresel finans merkezi olma itibarını hızla kaybetti. Katar, BAE, Bahreyn ve Umman için, kırılganlık atmosferinin sürekliliği, yatırım çekiciliğini olumsuz yönde etkileyebilir.