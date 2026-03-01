İsrail ve ABD'nin İran'a saldırılarında 2. gün: Hamaney hayatını kaybetti, İran cevap vermeye hazırlanıyor

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD sabah dün saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi. Karşılıklı saldırılar devam ederken İran, ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatının kaybettiğini doğruladı. Ülkede 40 gün yas, 7 gün resmi tatil ilan edildi.
İsrail'in ABD desteğiyle İran'a yönelik dün başlattığı saldırılarda ikinci güne girildi. Karşılıklı saldırılar devam ederken İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu.
Trump'ın açıklamasından saatler sonra TSİ ile 04.30'da İran, Ali Hamaney'in öldüğünü bildirdi.
İran devlet televizyonu, açıklamasında şunları kaydetti:
"Siyonist rejimle bağlantılı medya kuruluşları ve bölgedeki mürteciler, suikast korkusu nedeniyle devrim liderinin güvenli ve gizli bir yerde yaşadığını defalarca iddia etmişlerdi. Çalışma yerindeki şehadeti, bu iddiaların ve düşmanın psikolojik savaşının gerçek dışı olduğunu bir kez daha kanıtladı"
İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken, İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.
İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail’in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.
Saldırılarda, başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.
İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını bildirdi.
İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.
İran ordusu, saldırılara karşılık Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.
Son gelişmeler Sputnik Türkiye canlı anlatımında:
Başlıklar
Önce yenilerÖnce eskiler
07:06 01.03.2026
Şemhani ve Devrim Muhafızları Komutanı Pakpur hayatını kaybetti
BD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda İran Savunma Konseyi Genel Sekreteri ve Ali Hamaney'in danışmanı Tuğamiral Ali Şemhani ile İslam Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Muhammed Pakpur'un hayatını kaybettiği bildirildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberinde, ABD ve İsrail'in Tahran'a düzenlediği saldırılarda Şemhani ve Pakpur'un öldüğü ifade edildi.
İran devlet televizyonu da kısa bir süre önce, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurmuştu.
İran devlet televizyonu duyurdu: 'İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı'
İran devlet televizyonu, Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğini belirterek, "İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı." ifadesini kullandı. İran hükümeti de Hamaney'in hayatını kaybetmesi üzerine 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan etti.
🇮🇷 İran devlet televizyonu Hamaney'in hayatını kaybettiğini duyurdu: "İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı" pic.twitter.com/Bxpsy64HtS