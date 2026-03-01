Türkiye
Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve doğalgaz sevkiyatı güzergahları
Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ve doğalgaz sevkiyatı güzergahları
İran basını, gemilerin ve petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişinin durdurulmasıyla boğazın fiilen kapatıldığını kaleme almıştı. 01.03.2026, Sputnik Türkiye
13:50 01.03.2026
İran basını, gemilerin ve petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişinin durdurulmasıyla boğazın fiilen kapatıldığını kaleme almıştı.
