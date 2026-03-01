https://anlatilaninotesi.com.tr/20260301/hamaneyin-yerine-gecmesi-bekleniyor-ayetullah-arafi-kimdir-1103912068.html

Hamaney'in yerine geçmesi bekleniyor: Ayetullah Arafi kimdir?

Alireza Arafi, İranlı Şii din adamı ve dini eğitim yöneticisidir. Uzmanlar Meclisi üyesi olan Arafi, Hamaney sonrası süreçte İran’ın yeni dini lideri olabilecek isimler arasında gösteriliyor.

İran'ın Kum (Qom) şehrindeki Şii ilim havzasında yetişmiş üst düzey bir din adamı olan Arafi, uzun yıllardır İran’daki medrese (havza) yapısının idaresinde yer alıp, ayrıca Uzmanlar Meclisi ile Koruyucu Konsey (Guardian Council) gibi anayasal organlarda görev yaptı.Yeni liderlik sürecinde öne çıkıyorABD-İsrail saldırıları sonucu Ayetullah Ali Hamaney’in ölümünün ardından ülkede yeni lider seçimi tartışması gündeme geldi. İran anayasal sisteme göre Uzmanlar Meclisi, yeni Dini Lider’i (Velayeti Fakih) belirlemekle yükümlü. Bu süreçte Arafi, dini makam ve anayasal kurumlardaki pozisyonu nedeniyle potansiyel adaylar listesinde yer alan isimlerden biri olarak anılıyor.Geçici liderlik konseyi üyesiHamaney’in ölümünün ardından kurulan geçici liderlik konseyinde Arafi’nin yer alacağı belirtildi. Bu konsey, yeni lider seçilene kadar ülkenin dini ve siyasal makamlarının görevlerini geçici olarak üstleniyor.Neden önemli bir figür?Arafi’nin adı İran’da liderlik tartışmalarında öne çıkmasının ana nedenleri:

