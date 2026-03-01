Türkiye
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
İran saldırısı sonrası Papa ilk kez konuştu: 'Barış silahla değil, diyalogla i̇nşa edilir, derin endişeyle takipteyim'
İran saldırısı sonrası Papa ilk kez konuştu: 'Barış silahla değil, diyalogla i̇nşa edilir, derin endişeyle takipteyim'
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası tırmanan Orta Doğu gerilimi hakkında konuştu. Papa, gelişmeleri “derin... 01.03.2026, Sputnik Türkiye
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu’da yükselen tansiyona ilişkin açıklama yaptı. Papa, bölgede yaşanan gelişmeleri “derin endişeyle” takip ettiğini belirterek taraflara itidal çağrısında bulundu.Papa 14. Leo, yaptığı değerlendirmede, “Ortadoğu’da ve İran’da bu dramatik saatlerde yaşananları derin endişeyle takip ediyorum” ifadelerini kullandı.“Barış, tehditlerle i̇nşa edilemez”Açıklamasında özellikle diplomasi vurgusu yapan Papa, istikrar ve barışın askeri yöntemlerle sağlanamayacağını dile getirdi.Papa 14. Leo, “İstikrar ve barış; karşılıklı tehditlerle ya da yıkım, acı ve ölüm saçan silahlarla inşa edilmez. Ancak makul, samimi ve sorumlu diyalogla inşa edilebilir” dedi.Bu sözler, bölgede tırmanan ABD-İsrail-İran gerilimi karşısında Vatikan’ın diplomatik çözümden yana tavrını bir kez daha ortaya koydu.Ortadoğu’da tansiyon yükseliyorABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan süreç, Orta Doğu genelinde yeni bir güvenlik krizine yol açtı. Uzmanlar, yaşanan gelişmelerin bölgesel istikrarı tehdit edebileceğine ve çatışma riskini artırabileceğine dikkat çekiyor.Vatikan’ın çağrısı, özellikle artan askeri hareketlilik ve karşılıklı açıklamalar sonrasında uluslararası kamuoyunda dikkatle izleniyor.
15:10 01.03.2026 (güncellendi: 15:12 01.03.2026)
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası tırmanan Orta Doğu gerilimi hakkında konuştu. Papa, gelişmeleri "derin endişeyle" izlediğini belirterek, barışın tehdit ve silahlarla değil, samimi ve sorumlu diyalogla mümkün olacağını vurguladı.
Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu’da yükselen tansiyona ilişkin açıklama yaptı. Papa, bölgede yaşanan gelişmeleri “derin endişeyle” takip ettiğini belirterek taraflara itidal çağrısında bulundu.
Papa 14. Leo, yaptığı değerlendirmede, “Ortadoğu’da ve İran’da bu dramatik saatlerde yaşananları derin endişeyle takip ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Barış, tehditlerle i̇nşa edilemez”

Açıklamasında özellikle diplomasi vurgusu yapan Papa, istikrar ve barışın askeri yöntemlerle sağlanamayacağını dile getirdi.
Papa 14. Leo, “İstikrar ve barış; karşılıklı tehditlerle ya da yıkım, acı ve ölüm saçan silahlarla inşa edilmez. Ancak makul, samimi ve sorumlu diyalogla inşa edilebilir” dedi.
Bu sözler, bölgede tırmanan ABD-İsrail-İran gerilimi karşısında Vatikan’ın diplomatik çözümden yana tavrını bir kez daha ortaya koydu.

Ortadoğu’da tansiyon yükseliyor

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan süreç, Orta Doğu genelinde yeni bir güvenlik krizine yol açtı. Uzmanlar, yaşanan gelişmelerin bölgesel istikrarı tehdit edebileceğine ve çatışma riskini artırabileceğine dikkat çekiyor.
Vatikan’ın çağrısı, özellikle artan askeri hareketlilik ve karşılıklı açıklamalar sonrasında uluslararası kamuoyunda dikkatle izleniyor.
