Macaristan’dan Ukrayna’ya ‘Drujba’ uyarısı: Kritik kararları bloke ederiz

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, sosyal medya üzerinden yayınladığı video mesajında, Ukrayna üzerinden geçen ‘Drujba’ boru hattı ile petrol sevkiyatı yeniden başlamadığı sürece, Brüksel’de Kiev lehine alınacak kilit AB kararlarına veto uygulayacaklarını söyledi.Szijjarto, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’nın, Macaristan’ın geçici maslahatgüzarını bugün iki kez çağırdığını, ancak sevkiyatın durdurulmasına dair herhangi bir açıklama yapılmadığını ve transitin yeniden başlatılacağı tarihe ilişkin bilgi verilmediğini belirtti.Ukrayna, Ocak ayı sonunda ‘Drujba’ boru hattı üzerinden gaz sevkiyatını durdurmuştu. Bu boru hattı, Rusya’nın Almetyevsk şehrinden başlayarak Bryansk üzerinden ilerliyor ve iki kola ayrılıyor: Bir kol Ukrayna üzerinden Macaristan, Slovakya ve Çekya’ya, diğer kol ise Belarus üzerinden Polonya ve Almanya’ya uzanıyor. Macaristan, bu hattın ülkesinin enerji güvenliği açısından kritik öneme sahip olduğunu savunuyor.

