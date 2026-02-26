https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/orban-ukrayna-macar-ekonomisine-diz-cokturemez-1103815842.html
Orban: Ukrayna, Macar ekonomisine diz çöktüremez!
Orban: Ukrayna, Macar ekonomisine diz çöktüremez!
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna yönetiminin uyguladığı petrol ablukasıyla Macaristan ekonomisini çökertmeyi başaramayacağını belirtti. 26.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-26T08:56+0300
2026-02-26T08:56+0300
2026-02-26T08:57+0300
dünya
macaristan
viktor orban
ukrayna
ekonomi
petrol
drujba petrol boru hattı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/12/1100291724_0:0:734:414_1920x0_80_0_0_7cb945081f4ca8459f9f6cd78d2aa443.png
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Youtube’daki Patriota kanalına yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin Drujba petrol boru hattını kapatarak Budapeşte’yi dize getiremeyeceğini kaydetti.Orban, “O kadar çok rezerv biriktirdik ki, Ukrayna hükümeti seçimlerden önce kaos yaratamayacak ve Macaristan ekonomisini de seçimlerden önce petrol ablukası uygulayarak dize getiremeyecekler” ifadesini kullandı.Budapeşte, geçen Pazar günü, acil durum stoklarından petrol alımlarına başlamaya ve deniz yoluyla yakıt satın almaya karar verdi.Ukrayna, Rus ordusunun saldırılarını gerekçe göstererek, Macaristan ve Slovakya’ya Drujba boru hattı üzerinden petrol sevkiyatını durdurmuştu.Buna karşılık Macarisstan, Rusya’ya yönelik 20. yaptırım paketini ve Ukrayna için 90 milyar euro’luk yeni krediyi engellemişti. Slovakya da Ukrayna’ya elektrik sevkiyatını durdurduğunu açıklamıştı.Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Kiev’in petrol transitini tamamen siyasi nedenlerle engellediğini, çünkü teknik bir gerekçesinin olmadığını dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/kuba-abd-bayrakli-teknedeki-saldirganlar-niyetlerinin-teror-oldugunu-itiraf-etti-1103814077.html
macaristan
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/12/1100291724_0:0:656:491_1920x0_80_0_0_d137f9563517148c59d779b03f33bc54.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
macaristan, viktor orban, ukrayna, ekonomi, petrol, drujba petrol boru hattı
macaristan, viktor orban, ukrayna, ekonomi, petrol, drujba petrol boru hattı
Orban: Ukrayna, Macar ekonomisine diz çöktüremez!
08:56 26.02.2026 (güncellendi: 08:57 26.02.2026)
Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna yönetiminin uyguladığı petrol ablukasıyla Macaristan ekonomisini çökertmeyi başaramayacağını belirtti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Youtube’daki Patriota kanalına yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin Drujba petrol boru hattını kapatarak Budapeşte’yi dize getiremeyeceğini kaydetti.
Orban, “O kadar çok rezerv biriktirdik ki, Ukrayna hükümeti seçimlerden önce kaos yaratamayacak ve Macaristan ekonomisini de seçimlerden önce petrol ablukası uygulayarak dize getiremeyecekler” ifadesini kullandı.
Budapeşte, geçen Pazar günü, acil durum stoklarından petrol alımlarına başlamaya ve deniz yoluyla yakıt satın almaya karar verdi.
Ukrayna, Rus ordusunun saldırılarını gerekçe göstererek, Macaristan ve Slovakya’ya Drujba boru hattı üzerinden petrol sevkiyatını durdurmuştu.
Buna karşılık Macarisstan, Rusya’ya yönelik 20. yaptırım paketini ve Ukrayna için 90 milyar euro’luk yeni krediyi engellemişti. Slovakya da Ukrayna’ya elektrik sevkiyatını durdurduğunu açıklamıştı.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Kiev’in petrol transitini tamamen siyasi nedenlerle engellediğini, çünkü teknik bir gerekçesinin olmadığını dile getirmişti.