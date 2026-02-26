https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/orban-ukrayna-macar-ekonomisine-diz-cokturemez-1103815842.html

Orban: Ukrayna, Macar ekonomisine diz çöktüremez!

Orban: Ukrayna, Macar ekonomisine diz çöktüremez!

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna yönetiminin uyguladığı petrol ablukasıyla Macaristan ekonomisini çökertmeyi başaramayacağını belirtti. 26.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-26T08:56+0300

2026-02-26T08:56+0300

2026-02-26T08:57+0300

dünya

macaristan

viktor orban

ukrayna

ekonomi

petrol

drujba petrol boru hattı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/12/1100291724_0:0:734:414_1920x0_80_0_0_7cb945081f4ca8459f9f6cd78d2aa443.png

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Youtube’daki Patriota kanalına yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin Drujba petrol boru hattını kapatarak Budapeşte’yi dize getiremeyeceğini kaydetti.Orban, “O kadar çok rezerv biriktirdik ki, Ukrayna hükümeti seçimlerden önce kaos yaratamayacak ve Macaristan ekonomisini de seçimlerden önce petrol ablukası uygulayarak dize getiremeyecekler” ifadesini kullandı.Budapeşte, geçen Pazar günü, acil durum stoklarından petrol alımlarına başlamaya ve deniz yoluyla yakıt satın almaya karar verdi.Ukrayna, Rus ordusunun saldırılarını gerekçe göstererek, Macaristan ve Slovakya’ya Drujba boru hattı üzerinden petrol sevkiyatını durdurmuştu.Buna karşılık Macarisstan, Rusya’ya yönelik 20. yaptırım paketini ve Ukrayna için 90 milyar euro’luk yeni krediyi engellemişti. Slovakya da Ukrayna’ya elektrik sevkiyatını durdurduğunu açıklamıştı.Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Kiev’in petrol transitini tamamen siyasi nedenlerle engellediğini, çünkü teknik bir gerekçesinin olmadığını dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/kuba-abd-bayrakli-teknedeki-saldirganlar-niyetlerinin-teror-oldugunu-itiraf-etti-1103814077.html

macaristan

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

macaristan, viktor orban, ukrayna, ekonomi, petrol, drujba petrol boru hattı