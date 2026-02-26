Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/orban-ukrayna-macar-ekonomisine-diz-cokturemez-1103815842.html
Orban: Ukrayna, Macar ekonomisine diz çöktüremez!
Orban: Ukrayna, Macar ekonomisine diz çöktüremez!
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna yönetiminin uyguladığı petrol ablukasıyla Macaristan ekonomisini çökertmeyi başaramayacağını belirtti. 26.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-26T08:56+0300
2026-02-26T08:57+0300
dünya
macaristan
viktor orban
ukrayna
ekonomi
petrol
drujba petrol boru hattı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/12/1100291724_0:0:734:414_1920x0_80_0_0_7cb945081f4ca8459f9f6cd78d2aa443.png
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Youtube’daki Patriota kanalına yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin Drujba petrol boru hattını kapatarak Budapeşte’yi dize getiremeyeceğini kaydetti.Orban, “O kadar çok rezerv biriktirdik ki, Ukrayna hükümeti seçimlerden önce kaos yaratamayacak ve Macaristan ekonomisini de seçimlerden önce petrol ablukası uygulayarak dize getiremeyecekler” ifadesini kullandı.Budapeşte, geçen Pazar günü, acil durum stoklarından petrol alımlarına başlamaya ve deniz yoluyla yakıt satın almaya karar verdi.Ukrayna, Rus ordusunun saldırılarını gerekçe göstererek, Macaristan ve Slovakya’ya Drujba boru hattı üzerinden petrol sevkiyatını durdurmuştu.Buna karşılık Macarisstan, Rusya’ya yönelik 20. yaptırım paketini ve Ukrayna için 90 milyar euro’luk yeni krediyi engellemişti. Slovakya da Ukrayna’ya elektrik sevkiyatını durdurduğunu açıklamıştı.Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Kiev’in petrol transitini tamamen siyasi nedenlerle engellediğini, çünkü teknik bir gerekçesinin olmadığını dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/kuba-abd-bayrakli-teknedeki-saldirganlar-niyetlerinin-teror-oldugunu-itiraf-etti-1103814077.html
macaristan
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/12/1100291724_0:0:656:491_1920x0_80_0_0_d137f9563517148c59d779b03f33bc54.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
macaristan, viktor orban, ukrayna, ekonomi, petrol, drujba petrol boru hattı
macaristan, viktor orban, ukrayna, ekonomi, petrol, drujba petrol boru hattı

Orban: Ukrayna, Macar ekonomisine diz çöktüremez!

08:56 26.02.2026 (güncellendi: 08:57 26.02.2026)
© AP Photo / Denes ErdosViktor Orban
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Abone ol
Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna yönetiminin uyguladığı petrol ablukasıyla Macaristan ekonomisini çökertmeyi başaramayacağını belirtti.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Youtube’daki Patriota kanalına yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin Drujba petrol boru hattını kapatarak Budapeşte’yi dize getiremeyeceğini kaydetti.
Orban, “O kadar çok rezerv biriktirdik ki, Ukrayna hükümeti seçimlerden önce kaos yaratamayacak ve Macaristan ekonomisini de seçimlerden önce petrol ablukası uygulayarak dize getiremeyecekler” ifadesini kullandı.
Budapeşte, geçen Pazar günü, acil durum stoklarından petrol alımlarına başlamaya ve deniz yoluyla yakıt satın almaya karar verdi.
Ukrayna, Rus ordusunun saldırılarını gerekçe göstererek, Macaristan ve Slovakya’ya Drujba boru hattı üzerinden petrol sevkiyatını durdurmuştu.
Buna karşılık Macarisstan, Rusya’ya yönelik 20. yaptırım paketini ve Ukrayna için 90 milyar euro’luk yeni krediyi engellemişti. Slovakya da Ukrayna’ya elektrik sevkiyatını durdurduğunu açıklamıştı.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Kiev’in petrol transitini tamamen siyasi nedenlerle engellediğini, çünkü teknik bir gerekçesinin olmadığını dile getirmişti.
Küba - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2026
DÜNYA
Küba: ABD bayraklı teknedeki saldırganlar niyetlerinin terör olduğunu itiraf etti
07:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала