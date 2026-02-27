https://anlatilaninotesi.com.tr/20260227/konsere-mi-paylasmaya-mi-gidiliyor-prof-dr-yildiz-sosyal-medya-aliskanliklarini-degerlendirdi-panik-1103725457.html

Konsere mi, paylaşmaya mı gidiliyor? Prof. Dr. Yıldız sosyal medya alışkanlıklarını değerlendirdi, 'panik yok' dedi

Konsere mi, paylaşmaya mı gidiliyor? Prof. Dr. Yıldız sosyal medya alışkanlıklarını değerlendirdi, 'panik yok' dedi

Sputnik Türkiye

Sosyal medya uygulamaları sürekli kendini güncellerken, gündelik hayat alışkanlıkları da değişiyor. Prof. Dr. Nuran Yıldız "Descartes'in 'Düşünüyorum, öyleyse... 27.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-27T10:00+0300

2026-02-27T10:00+0300

2026-02-27T10:00+0300

anlat bakalim

sosyal medya

nuran yıldız

iletişim

i̇lef

tarkan

instagram

twitter

x

yapay zeka

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/1a/1103831227_0:72:924:592_1920x0_80_0_0_f5730a144fec6449366defa4eb4fa8bd.jpg

2000'li yılların başından itibaren hayatımıza giren sosyal medya platformları, yaşantı biçimlerimizi nasıl şekillendirdi? Anlat Bakalım programına konuk olan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuran Yıldız "Dünya büyük bir değişimin eşiğinde, o eşiği atlama sürecinde. İşte biz o yeni dünyaya atlama sırasında havada olan kısımdayız" dedi ve tüm bu süreci "Eski ile yeninin çatışması bizi telaşlandırıyor" diye yorumladı.'Düşünüyorum öyleyse varım' bitti, 'görünüyorum öyleyse varım' başladıSosyal medya platformlarının gündelik hayata etkisi üzerine konuşan Prof. Dr. Yıldız "Descartes'in bir sözü vardı. 'Düşünüyorum, öyleyse varım' sözü, bugün şöyle olabilirdi. 'Görüyorum, görünüyorum, öyleyse varım'. Panik havası da var. X, Y, Z kuşağı arasındaki geçişlerde bir panik havası var. Bu sosyal medya bize ne yapacak, gidişimiz çok mu kötü, nereye yuvarlanıyoruz vs. Ben hep şöyle söylüyorum panik yok, bu paniğe neden olan şey, iki ayrı dünyanın karşılaşması. Biz bir geçiş kuşağıyız. Biz derken, X kuşağını Y kuşağını kast ediyorum. Kimi buna dijital göçebe diyor ama ondan daha derin mesele. Dünya değişimin eşiğinde, o eşiği atlayacak. İşte biz o atlama sırasında havada olan kısımdayız. Kendi bildiklerimizle yeni dünyanın bize verdikleri arasındaki çatışma bizi telaşlandırıyor. Z kuşağının paniği yok, onlar bunun içine doğmaktan da öte, nasıl kullanacaklarını biliyorlar. Z kuşağı zaten sosyal medyayı kullanmaya gerek de duymuyor. Arkadaşımın çocuklarından ve yeğenlerimden tanık oluyorum, X ve Y kadar düşkün değiller. Onlar için bu çok normal, sıradan bir gerçeklik" ifadelerini kullandı.Konserlerde neden sanatçıya değil telefona bakıyoruz?Prof. Dr. Nuran Yıldız, son dönemde etkinliklerdeki kayıt alma alışkanlığını da değerlendirdi:'Konsere gidince ben de oradaydım hissi ve kanıtlama isteği var''Anı yaşa' mı 'anın hakkını ver' mi?Prof. Dr. Yıldız, 'Anı yaşa' olgusunu da eleştirel bir bakış açısı ile ele aldı ve farklı bir öneride bulundu: Sosyal medya ve ateşi bulma benzerliği: Bununla ne yapacağız?Sosyal medya kullanımının insanlar için halâ yeni bir alan olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yıldız "İnsanın sosyal medya ile deneyimi, insanlığın ateşi bulma deneyimi ile çok benzer. Bu ateş acaba yangın mı çıkaracak, yoksa eti pişirmeye mi yarayacak. Deneyimlerle ateş, işlevi iyi olan bir şeye de dönüşüyor. Sosyal medya ile deneyimimiz de böyle bir şey. Sosyal medya deneyimlerinde çok yeniyiz. Sosyal medya ile iyi bir şey mi yapacağız yoksa kötü bir şey mi? Deneyip yanılma sürecindeyiz, bunu yaparken de uzunca bir süre korunaksızdık" dedi.Yıldız ayrıca dünyadan örnekler vererek, sosyal medyanın kullanımına dair oluşturulan yeni düzenlemelere değindi:Ne olmuştu?Aralık ayında Avustralya, 16 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanmasını yasakladı. Avustralya'nın peşi sıra İspanya ve İngiltere de benzer düzenlemeler için harekete geçti.Sosyal medyadaki kimlikler farklı mı? Sosyal medyada oluşturulan kimliklerin kurgusal olup olmadığı konusunda Prof. Dr. Yıldız şöyle konuştu:Linç etmek neden kolaylaştı?Özellikle son yıllarda daha da yaygınlaşan 'sosyal medya üzerinden linç' kültürüne dair değerlendirmede bulunan Yıldız 'Yüz yüze iletişim cesaret de ister' dedi ve şunları ekledi:Yapay mı gerçek mi? Bir videonun yapay zeka olduğu nasıl anlaşılır?İnternetteki görüntülerin gerçekliğine dair tereddüt yaşayanların sayısı artıyor. Öyle ki gerçekliği olmayan, yapay zeka ile oluşturulmuş ya da önceki senelere ait olan görüntüler güncel olarak paylaşılıyor. Peki yapay zeka ile oluşturulan görselleri nasıl ayırt edeceğiz?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/kvkk-6-sosyal-medya-platformu-hakkinda-resen-inceleme-baslatti-1103671729.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Zeynep Gökalp https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/11/1044758007_0:132:1236:1368_100x100_80_0_0_fd21eec9465fc3d80e1c05156d705a72.jpg

Zeynep Gökalp https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/11/1044758007_0:132:1236:1368_100x100_80_0_0_fd21eec9465fc3d80e1c05156d705a72.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Zeynep Gökalp https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/11/1044758007_0:132:1236:1368_100x100_80_0_0_fd21eec9465fc3d80e1c05156d705a72.jpg

sosyal medya, nuran yıldız, iletişim, i̇lef, tarkan, instagram, twitter , x, yapay zeka, türkiye, dünya, yapay zeka ile görsel oluşturma, yapay zeka uygulamaları, yapay zeka platformları