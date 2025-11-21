https://anlatilaninotesi.com.tr/20251121/avustralyadan-16-yas-altina-sosyal-medya-yasagi-hangi-ulkeler-benzer-sinirlamalar-getiriyor-1101190183.html

Avustralya’dan 16 yaş altına sosyal medya yasağı: Hangi ülkeler benzer sınırlamalar getiriyor?

Avustralya, 16 yaşından küçüklerin sosyal medya kullanmasını yasakladı. Avustralya hükümeti, 10 platformu kapsayan düzenleme 10 Aralık’ta yürürlüğe gireceğini... 21.11.2025, Sputnik Türkiye

Avustralya hükümeti, 16 yaşından küçüklerin sosyal medya hesabı açmasını yasaklayan ve mevcut hesapların da kapatılmasını zorunlu kılan dünyanın ilk yasasını yürürlüğe sokuyor. Düzenleme, 10 Aralık itibarıyla Facebook, Instagram, TikTok, X, Snapchat, YouTube, Reddit, Kick ve Twitch gibi platformların çocukların hesaplarını engellemesini şart koşuyor.Avustralya hükümeti, bu adımın çocukları ekran bağımlılığı, zararlı içerikler, siber zorbalık ve yetişkinler tarafından çevrimiçi istismar riskinden korumayı amaçladığını belirtti.Araştırma: 10-15 yaş grubunun yüzde 96’sı sosyal medyadaHükümetin bu yıl yayımladığı araştırma, 10-15 yaş arası çocukların yüzde 96’sının sosyal medya kullandığını, yedi çocuktan onunun da şiddet, nefret söylemi, yeme bozukluklarını teşvik eden içerikler veya intiharla ilgili paylaşımlar dahil zararlı içeriklerle karşılaştığını ortaya koydu.Araştırmaya göre her yedi çocuktan biri yetişkinlerden veya büyük çocuklardan “grooming” niteliğinde davranışlara maruz kaldığını bildirirken, çocukların yarısından fazlası siber zorbalık yaşadığını söylüyor.Platformlar için yüksek para cezaları kesilebilirYeni yasada çocuklara veya ailelere ceza yok, uygulamadan platformlar sorumlu tutuluyor. Şirketler, 16 yaş altı kullanıcıların hesap açmasını engellemek ve mevcut hesapları kapatmak için “makul adımlar” atmak zorunda. Aksi durumda 49,5 milyon dolara varan para cezaları gündeme gelecek.Hangi yaş doğrulama yöntemlerinin kullanılacağı ise platformlara bırakıldı. Yüz tanıma, video selfie ile yaş doğrulama ve davranış temelli yaş tahmini gibi yöntemler tartışılıyor.Meta şimdiden hesap kapatmaya başladıMeta, Facebook, Instagram ve Threads’teki küçük yaş kullanıcıları tespit ederek 4 Aralık’tan itibaren hesap kapatmaya başladığını duyurdu. Genç kullanıcılara hesaplarını kapatmaları ve verilerini indirmeleri için uyarı gönderilmeye başlandı. Şirket, yanlışlıkla kapatılan hesapların video selfie veya devlet kimliğiyle doğrulanabileceğini açıkladı.Diğer ülkelerde durum ne? Kimler yasak için hazırlanıyor?Avustralya’nın attığı adım dünyada dikkatle izleniyor. Benzer sınırlamalar veya yasaklar gündemde:Bu ülkelerde henüz Avustralya’daki gibi “tam yasak” bulunmasa da, çocukların erişimini sınırlayan düzenlemeler hızla yayılıyor.

2025

