https://anlatilaninotesi.com.tr/20260220/kvkk-6-sosyal-medya-platformu-hakkinda-resen-inceleme-baslatti-1103671729.html

KVKK, 6 sosyal medya platformu hakkında 'resen' inceleme başlattı

KVKK, 6 sosyal medya platformu hakkında 'resen' inceleme başlattı

Sputnik Türkiye

KVKK, çocukların korunması adına TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformları hakkında resen inceleme başlattı. 20.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-20T14:59+0300

2026-02-20T14:59+0300

2026-02-20T14:59+0300

türki̇ye

instagram

tiktok

x

facebook

kişisel verileri koruma kanunu (kvkk)

soruşturma

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0a/1101680847_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_085bdb2fe8851a7b3286bf80ae4fc000.png

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerden korunması amacıyla TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformları hakkında resen inceleme başlattı.Çocukların yüksek yararı kapsamında başlatıldıKVKK'den yapılan açıklamada, çocukların sosyal medya kullanımında kişisel verilerinin korunması ve "çocukların yüksek yararı" kapsamında işlem tesis edildiği belirtildi.Açıklamada, "Çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerden korunmasını teminen sosyal medya platformlarında çocukların kişisel verilerinin nasıl işlendiği ve hangi tedbirlerin alındığı hususlarında TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformları hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından resen inceleme başlatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260218/sira-polonyada-mi-nufusun-yuzde-90i-cocuklara-sosyal-medya-siniri-istiyor-1103599704.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

instagram, tiktok, x, facebook, kişisel verileri koruma kanunu (kvkk), soruşturma