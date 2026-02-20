Türkiye
KVKK, 6 sosyal medya platformu hakkında 'resen' inceleme başlattı
KVKK, 6 sosyal medya platformu hakkında 'resen' inceleme başlattı
KVKK, 6 sosyal medya platformu hakkında 'resen' inceleme başlattı
KVKK, çocukların korunması adına TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformları hakkında resen inceleme başlattı. 20.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-20T14:59+0300
2026-02-20T14:59+0300
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerden korunması amacıyla TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformları hakkında resen inceleme başlattı.Çocukların yüksek yararı kapsamında başlatıldıKVKK'den yapılan açıklamada, çocukların sosyal medya kullanımında kişisel verilerinin korunması ve "çocukların yüksek yararı" kapsamında işlem tesis edildiği belirtildi.Açıklamada, "Çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerden korunmasını teminen sosyal medya platformlarında çocukların kişisel verilerinin nasıl işlendiği ve hangi tedbirlerin alındığı hususlarında TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformları hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından resen inceleme başlatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.
KVKK, 6 sosyal medya platformu hakkında 'resen' inceleme başlattı

16 yaş altına sosyal medya yasağı gündemde: Türkiye'de de uygulanabilir mi?
KVKK, çocukların korunması adına TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformları hakkında resen inceleme başlattı.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerden korunması amacıyla TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformları hakkında resen inceleme başlattı.

Çocukların yüksek yararı kapsamında başlatıldı

KVKK'den yapılan açıklamada, çocukların sosyal medya kullanımında kişisel verilerinin korunması ve "çocukların yüksek yararı" kapsamında işlem tesis edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerden korunmasını teminen sosyal medya platformlarında çocukların kişisel verilerinin nasıl işlendiği ve hangi tedbirlerin alındığı hususlarında TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformları hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından resen inceleme başlatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.
