Rusya: Küba sularındaki olay ABD’nin provokasyonu
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Küba kıyılarında yaşanan tekne olayını ABD'nin saldırgan bir provokasyonu olarak nitelendirdi. 26.02.2026, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0d/1098557974_0:0:3037:1708_1920x0_80_0_0_7696bf081102d692faf44a8297bc90cf.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e yaptığı açıklamada, ABD’ye ait bir tekneyle Küba sularına giren silahlı kişilerin Küba güvenlik mensuplarına ateş açmasını değerlendirdi.Zaharova, “ABD’nin, amacı durumu tırmandırmak ve çatışmayı alevlendirmek olan saldırgan bir provokasyonu” yorumunda bulundu.Daha önce Küba sularına giren bir tekneden ateş açıldığı bildirilmişti. Küba İçişleri Bakanlığı’na bağlı sınır gücü askerlerinin ateşe karşılık vermesiyle çıkan çatışmada dört saldırganın öldürüldüğü, altısının da yaralandığı belirtilmişti. Ayrıca bir Kübalı komutanın yaralandığı ifade edilmişti.Küba İçişleri Bakanlığı, gözaltına alınan silahlı kişilerin, amaçlarının terör eylemi düzenlemek olduğunu itiraf ettiğini açıklamıştı. Küba kıyılarında yaşanan olayıyla ilgili şu ana kadar bilinenler:
Rusya: Küba sularındaki olay ABD’nin provokasyonu
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e yaptığı açıklamada, ABD’ye ait bir tekneyle Küba sularına giren silahlı kişilerin Küba güvenlik mensuplarına ateş açmasını değerlendirdi.
Zaharova, “ABD’nin, amacı durumu tırmandırmak ve çatışmayı alevlendirmek olan saldırgan bir provokasyonu” yorumunda bulundu.
Daha önce Küba sularına giren bir tekneden ateş açıldığı bildirilmişti
. Küba İçişleri Bakanlığı’na bağlı sınır gücü askerlerinin ateşe karşılık vermesiyle çıkan çatışmada dört saldırganın öldürüldüğü, altısının da yaralandığı belirtilmişti. Ayrıca bir Kübalı komutanın yaralandığı ifade edilmişti.
Küba İçişleri Bakanlığı
, gözaltına alınan silahlı kişilerin, amaçlarının terör eylemi düzenlemek olduğunu itiraf ettiğini açıklamıştı
.
Küba kıyılarında yaşanan olayıyla ilgili şu ana kadar bilinenler:
Küba açıklarında gözaltına alınan silahlı kişilerin tümü ABD’de yaşayan Kübalılar. Öldürülenlerden biri de Kübalı.
Gözaltına alınanlar arasında, bilinen suç ve şiddet geçmişine sahip olduğu kaydedildi.
Teknede çok sayıda tüfek, patlayıcı cihaz ve Molotof kokteyli bulundu.
Küba İçişleri Bakanlığı, saldırganların amaçlarının terör eylemi olduğunu itiraf ettiğini bildirdi.
Ayrıca bir işbirlikçinin de gözaltına alındığı bilgisi verildi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD yönetimi yetkililerinin bu olayda hiçbir rolünün olmadığını açıkladı.
ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, olayın korkulduğu kadar ciddi olmadığını söyledi.
Küba İçişleri Bakanlığı, ülke sularını korumaya hazır olduğunu açıkladı.
New York Times, Küba sularına giren teknenin ABD Donanması veya Sahil Güvenlik Teşkilatı'na ait olmadığını yazdı. Teknenin ticari amaçlarla kaydedildiği belirtildi.