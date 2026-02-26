https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/rusya-kuba-sularindaki-olay-abdnin-provokasyonu-1103817823.html

Rusya: Küba sularındaki olay ABD’nin provokasyonu

Rusya: Küba sularındaki olay ABD’nin provokasyonu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Küba kıyılarında yaşanan tekne olayını ABD'nin saldırgan bir provokasyonu olarak nitelendirdi. 26.02.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e yaptığı açıklamada, ABD’ye ait bir tekneyle Küba sularına giren silahlı kişilerin Küba güvenlik mensuplarına ateş açmasını değerlendirdi.Zaharova, “ABD’nin, amacı durumu tırmandırmak ve çatışmayı alevlendirmek olan saldırgan bir provokasyonu” yorumunda bulundu.Daha önce Küba sularına giren bir tekneden ateş açıldığı bildirilmişti. Küba İçişleri Bakanlığı’na bağlı sınır gücü askerlerinin ateşe karşılık vermesiyle çıkan çatışmada dört saldırganın öldürüldüğü, altısının da yaralandığı belirtilmişti. Ayrıca bir Kübalı komutanın yaralandığı ifade edilmişti.Küba İçişleri Bakanlığı, gözaltına alınan silahlı kişilerin, amaçlarının terör eylemi düzenlemek olduğunu itiraf ettiğini açıklamıştı. Küba kıyılarında yaşanan olayıyla ilgili şu ana kadar bilinenler:

