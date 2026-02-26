https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/vancetan-irana-tehdit-sorunu-diplomasi-yoluyla-cozmek-istiyoruz-ama-baska-secenekler-de-var-1103817351.html

Vance’tan İran’a tehdit: Sorunu diplomasi yoluyla çözmek istiyoruz ama başka seçenekler de var

Vance’tan İran’a tehdit: Sorunu diplomasi yoluyla çözmek istiyoruz ama başka seçenekler de var

ABD Başkan Yardımcısı Vance, İran nükleer programına diplomatik bir çözüm bulmak istediklerini ancak diğer seçeneklere de açık olduklarını belirtti. 26.02.2026, Sputnik Türkiye

ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, bugün Cenevre’de İran nükleer programı konusunda yapılacak üçüncü tur müzakereler öncesinde Tahran’a suçlamalar yöneltti ve tehdit etti.Beyaz Saray’da basın mensuplarına konuşan Vance, “Başkanın defalarca belirttiği gibi, bu sorunu diplomatik yollarla çözmek istiyor. Ancak elbette başkanın başka seçenekleri de var” ifadesini kullandı.İran’ı nükleer silah edinmeye çalışmakla suçlayan Vance, ellerinde delillerin olduğunu öne sürdü, ama bunlardan hiçbirisini sunmadı.Bugün ABD ve İran heyetleri Cenevre’de bir araya gelerek bir kez daha İran’ın nükleer programını müzakere edecek. İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD heyetine de Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff başkanlık edecek. Daha önce ilk iki turun yapıldığı Maskat ve Cenevre'de olduğu gibi, bu görüşme de Umman arabuluculuğunda dolaylı yürütülecek.İran’ın nükleer silah geliştirmeyi planlamadığı yönünde defalarca yaptığı açıklamalara rağmen ABD Başkanı Donald Trump dünkü Kongre konuşmasında, henüz Tahran'dan nükleer silah geliştirmeme sözü almadıklarını dile getirmişti. İran’a anlaşmayı kabul etme çağrısında bulunan Trump, aksi halde “kötü bir gün” tehdidinde bulunmuştu.ABD-İran gerilimiABD-İran gerginliği, nükleer müzakereler ekseninde tehlikeli bir seyir izlemeye devam ediyor. Trump, İran'ın nükleer silah edinmesini yasaklayan bir anlaşmaya varmasını talep ederken aksi durumda İslam Cumhuriyeti'nin geçen yazdan "çok daha güçlü bir saldırıyla" karşılaşacağını açıkça uyardı. Geçtiğimiz hafta Trump, İran'ın masadan çekilmesi halinde Washington'ın Tahran için "çok zor" olacak ikinci bir eylem aşamasına geçeceğini vurgulamıştı.

