Küba açıklarında ABD bayraklı botla çatışma: 4 kişi öldü
Küba açıklarında ABD bayraklı botla çatışma: 4 kişi öldü
Küba İçişleri Bakanlığı, ülke karasularına giren ABD bayraklı bir bottan ateş açılması üzerine çıkan çatışmada dört saldırganın etkisiz hale getirildiğini... 25.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-25T23:45+0300
2026-02-25T23:45+0300
2026-02-25T23:45+0300
dünya
küba
i̇çişleri bakanlığı
abd
tekne
çatışma
küba
abd
Küba İçişleri Bakanlığı, ülke karasularına giren ABD bayraklı bir bottan ateş açılması üzerine çıkan çatışmada dört saldırganın etkisiz hale getirildiğini, altı kişinin yaralandığını duyurdu. Olayda bir Kübalı komutan da yaralandı.
Küba İçişleri Bakanlığı, ABD bayrağı taşıyan bir botun Küba karasularına izinsiz giriş yaptığını ve sınır görevlilerine ateş açtığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İhlalde bulunan tekneden Kübalı görevlilere ateş açıldı, Küba gemisinin komutanı yaralandı. Çatışma sonucunda yabancı taraftan dört saldırgan etkisiz hale getirildi, altı kişi yaralandı” ifadelerine yer verildi.
FL7726SH numaralı teknenin bugün sabah saatlerinde, Villa Clara eyaletinde El Pino Kanalı’nın yaklaşık bir deniz mili kuzeydoğusunda tespit edildiği, söz konusu teknenin, Küba İçişleri Bakanlığı’na bağlı beş kişilik sınır birlikleri tarafından durdurulduğu kaydedildi.
Çatışmada yaralanan kişilerin tahliye edilerek tıbbi müdahale altına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.