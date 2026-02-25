Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/kuba-aciklarinda-abd-bayrakli-botla-catisma-4-kisi-oldu-1103811417.html
Küba açıklarında ABD bayraklı botla çatışma: 4 kişi öldü
Küba açıklarında ABD bayraklı botla çatışma: 4 kişi öldü
Sputnik Türkiye
Küba İçişleri Bakanlığı, ülke karasularına giren ABD bayraklı bir bottan ateş açılması üzerine çıkan çatışmada dört saldırganın etkisiz hale getirildiğini... 25.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-25T23:45+0300
2026-02-25T23:45+0300
dünya
küba
i̇çişleri bakanlığı
abd
tekne
çatışma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072208220_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_cc4726f2e7d98b2803517b27729fb3d3.jpg
Küba İçişleri Bakanlığı, ABD bayrağı taşıyan bir botun Küba karasularına izinsiz giriş yaptığını ve sınır görevlilerine ateş açtığını açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İhlalde bulunan tekneden Kübalı görevlilere ateş açıldı, Küba gemisinin komutanı yaralandı. Çatışma sonucunda yabancı taraftan dört saldırgan etkisiz hale getirildi, altı kişi yaralandı” ifadelerine yer verildi.FL7726SH numaralı teknenin bugün sabah saatlerinde, Villa Clara eyaletinde El Pino Kanalı’nın yaklaşık bir deniz mili kuzeydoğusunda tespit edildiği, söz konusu teknenin, Küba İçişleri Bakanlığı’na bağlı beş kişilik sınır birlikleri tarafından durdurulduğu kaydedildi.Çatışmada yaralanan kişilerin tahliye edilerek tıbbi müdahale altına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260225/abdli-senator-onumuzdeki-alti-ay-icinde-3-ulkedeki-rejimlerin-hepsinin-yikildigini-gorebiliriz-1103779655.html
küba
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072208220_69:0:1133:798_1920x0_80_0_0_e78ee742bf8e2db412e1ac42b5cac047.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
küba, i̇çişleri bakanlığı, abd, tekne, çatışma
küba, i̇çişleri bakanlığı, abd, tekne, çatışma

Küba açıklarında ABD bayraklı botla çatışma: 4 kişi öldü

23:45 25.02.2026
© AFP 2023Küba bayrağı
Küba bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2026
© AFP 2023
Abone ol
Küba İçişleri Bakanlığı, ülke karasularına giren ABD bayraklı bir bottan ateş açılması üzerine çıkan çatışmada dört saldırganın etkisiz hale getirildiğini, altı kişinin yaralandığını duyurdu. Olayda bir Kübalı komutan da yaralandı.
Küba İçişleri Bakanlığı, ABD bayrağı taşıyan bir botun Küba karasularına izinsiz giriş yaptığını ve sınır görevlilerine ateş açtığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “İhlalde bulunan tekneden Kübalı görevlilere ateş açıldı, Küba gemisinin komutanı yaralandı. Çatışma sonucunda yabancı taraftan dört saldırgan etkisiz hale getirildi, altı kişi yaralandı” ifadelerine yer verildi.
FL7726SH numaralı teknenin bugün sabah saatlerinde, Villa Clara eyaletinde El Pino Kanalı’nın yaklaşık bir deniz mili kuzeydoğusunda tespit edildiği, söz konusu teknenin, Küba İçişleri Bakanlığı’na bağlı beş kişilik sınır birlikleri tarafından durdurulduğu kaydedildi.
Çatışmada yaralanan kişilerin tahliye edilerek tıbbi müdahale altına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Ted Cruz - Sputnik Türkiye, 1920, 25.02.2026
DÜNYA
ABD'li Senatör: Önümüzdeki altı ay içinde 3 ülkedeki rejimlerin hepsinin yıkıldığını görebiliriz
01:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала