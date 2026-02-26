https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/kuba-abd-bayrakli-teknedeki-saldirganlar-niyetlerinin-teror-oldugunu-itiraf-etti-1103814077.html

Küba: ABD bayraklı teknedeki saldırganlar niyetlerinin terör olduğunu itiraf etti

Küba: ABD bayraklı teknedeki saldırganlar niyetlerinin terör olduğunu itiraf etti

Sputnik Türkiye

Küba karasularına giren ABD bayraklı teknedeki silahlı kişilerin amaçlarının terör eylemi düzenlemek olduğunu itiraf ettiği belirtildi. 26.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-26T07:32+0300

2026-02-26T07:32+0300

2026-02-26T07:33+0300

dünya

küba

abd

tekne

florida

saldırı

marco rubio

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101969/43/1019694363_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_82bef4b69f449347da2895458e45c930.jpg

Küba İçişleri Bakanlığı, sosyal medya paylaşımında, ABD bayrağı taşıyan bir tekneyle Küba karasularına izinsiz giriş yapan ve sınır görevlilerine ateş açan silahlı kişilerin ifadelerinin alındığını ve suçlarını itiraf ettiklerini açıkladı.Bakanlığın açıklamasında, “Ele geçirilen Florida FL7726SH tescilli sürat teknesinin 10 silahlı kişi taşıdığı tespit edildi. Gözaltına alınanların ilk ifadelerine göre, terör amaçlı bir sızma eylemi gerçekleştirmeyi amaçlıyorlardı” ifadesi kullanıldı.Saldırganların tamamının ABD’de yaşayan Kübalılar olduğu ortaya çıktı.Daha önce Küba sularına giren bir tekneden ateş açıldığı bildirilmişti. Küba İçişleri Bakanlığı’na bağlı sınır gücü askerlerinin ateşe karşılık vermesiyle çıkan çatışmada dört saldırganın öldürüldüğü, altısının da yaralandığı belirtilmişti. Ayrıca bir Kübalı komutanın yaralandığı ifade edilmişti.Florida Başsavcısı James Uthmeier, olayla ilgili soruşturma başlatılması emrini vermişti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da olayın Başkan Donald Trump'a bildirileceğini vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260226/rubio-boyle-acik-denizde-silahli-catismalar-gormek-son-derece-alisilmadik-bir-durum-1103813171.html

küba

abd

florida

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

küba, abd, tekne, florida, saldırı, marco rubio