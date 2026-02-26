Türkiye
Küba: ABD bayraklı teknedeki saldırganlar niyetlerinin terör olduğunu itiraf etti
07:32 26.02.2026 (güncellendi: 07:33 26.02.2026)
© AA / Fatih Doğan Küba
Küba - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2026
© AA / Fatih Doğan
Küba karasularına giren ABD bayraklı teknedeki silahlı kişilerin amaçlarının terör eylemi düzenlemek olduğunu itiraf ettiği belirtildi.
Küba İçişleri Bakanlığı, sosyal medya paylaşımında, ABD bayrağı taşıyan bir tekneyle Küba karasularına izinsiz giriş yapan ve sınır görevlilerine ateş açan silahlı kişilerin ifadelerinin alındığını ve suçlarını itiraf ettiklerini açıkladı.
Bakanlığın açıklamasında, “Ele geçirilen Florida FL7726SH tescilli sürat teknesinin 10 silahlı kişi taşıdığı tespit edildi. Gözaltına alınanların ilk ifadelerine göre, terör amaçlı bir sızma eylemi gerçekleştirmeyi amaçlıyorlardı” ifadesi kullanıldı.
Saldırganların tamamının ABD’de yaşayan Kübalılar olduğu ortaya çıktı.
Daha önce Küba sularına giren bir tekneden ateş açıldığı bildirilmişti. Küba İçişleri Bakanlığı’na bağlı sınır gücü askerlerinin ateşe karşılık vermesiyle çıkan çatışmada dört saldırganın öldürüldüğü, altısının da yaralandığı belirtilmişti. Ayrıca bir Kübalı komutanın yaralandığı ifade edilmişti.
Florida Başsavcısı James Uthmeier, olayla ilgili soruşturma başlatılması emrini vermişti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da olayın Başkan Donald Trump'a bildirileceğini vurgulamıştı.
