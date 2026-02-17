https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/abde-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirim-paketi-catlaga-yol-acti-1103577320.html

'AB’de Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketi çatlağa yol açtı'

'AB’de Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketi çatlağa yol açtı'

Sputnik Türkiye

Rusya’nın petrol satışında kullandığı iddia edilen yabancı limanlar ve bankalara yaptırım planının, İtalya, Macaristan, Yunanistan ve Malta’nın itirazları... 17.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-17T18:27+0300

2026-02-17T18:27+0300

2026-02-17T18:27+0300

dünya

avrupa birliği

ab

rusya

yaptırım

avrupa

macaristan

azerbaycan

i̇talya

malta

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/0f/1101828276_0:26:746:446_1920x0_80_0_0_1c9a90c267aece79d09a221b009cfbee.png

Bloomberg’in haberine göre, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya karşı hazırladığı yeni yaptırım paketi, özellikle yabancı limanlar ve bankalara yönelik kısıtlamalar nedeniyle üye ülkeler arasında görüş ayrılıklarına yol açtı.Haberde, AB’nin Rusya’nın petrol ihracatında kullandığı iddia edilen yabancı limanlar ve finans kuruluşlarına yaptırım getirme girişiminin bazı üye ülkeler tarafından engellendiği, bunun da son yaptırım paketini zayıflatma riski taşıdığı ifade edildi.Ajansa konuşan kaynaklara göre, İtalya ve Macaristan, Gürcistan’daki Kulevi Limanı’na yaptırım uygulanmasına karşı çıktı. Bu ülkeler, söz konusu limanın Avrupa’ya Azerbaycan gazı da ithal etmesi nedeniyle, böyle bir adımın AB’nin enerji arzını olumsuz etkileyebileceğini savunuyor.Yunanistan ve Malta ise Endonezya’daki bir limanın hedef alınmasına ve Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulamasının tamamen kaldırılarak bunun yerine denizcilik hizmetlerine doğrudan yasak getirilmesi önerisine şüpheyle yaklaşıyor. Bu ülkeler, deniz taşımacılığı ve ilgili hizmetler üzerindeki olası etkilerden endişe ediyor.AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel’in 20’nci yaptırım paketini şubat ayında tamamlamayı hedeflediğini açıklamıştı. Pakette, Rus ham petrolünün taşınmasına yönelik tam yasak, Rus bankacılık sistemine yeni kısıtlamalar ve 360 milyon eurodan fazla tutarda yeni ihracat yasakları yer alıyor. Bu yasaklar, kauçuktan traktörlere ve siber güvenlik hizmetlerine kadar geniş bir ürün ve hizmet yelpazesini kapsıyor.Ayrıca, hazırlanan yeni yaptırımların kripto para sektörüne de uzanabileceği, kripto para alanında faaliyet gösteren şirketlerin de kısıtlamalardan etkilenebileceği belirtiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260217/avrupanin-rus-petrolunu-reddetmesinin-2025teki-faturasi-yaklasik-23-milyar-euro-1103558558.html

rusya

macaristan

azerbaycan

i̇talya

gürcistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa birliği, ab, rusya, yaptırım, avrupa, macaristan, azerbaycan, i̇talya, malta, kaja kallas, rus petrolü, gürcistan