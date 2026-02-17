Türkiye
Avrupa'nın Rus petrolünü reddetmesinin 2025'teki faturası: Yaklaşık 23 milyar euro
Avrupa'nın Rus petrolünü reddetmesinin 2025'teki faturası: Yaklaşık 23 milyar euro
Sputnik Türkiye
Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulayan Avrupa ülkeleri, enerjiden gıdaya birçok alanda söz konusu yaptırımlardan en fazla zararı gören taraf... 17.02.2026
ekonomi̇
avrupa
ukrayna
rusya
ab
avrupa birliği i̇statistik ofisi (eurostat)
rus petrolü
petrol
Rus petrolünden vazgeçen Avrupa ülkelerinin, bu kararın sonucu olarak 2025 yılında petrol alımına 20 milyarın üzerinde daha fazla ödeme yaptığı ortaya çıktı.Sputnik'in Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine dayanarak yaptığı analize göre, Rus petrolünden vazgeçmesi sonrası AB, 2025 yılı sonu itibarıyla 20 milyar euro'nın üzerinde daha fazla ödeme yaptı.Bununla beraber AB'nin satın aldığı petrol miktarı da azaldı. Geçen yılın sonunda 3.3 milyar varil olan bu miktar, 2024'te 3.5 milyar varil, 2021'de ise 3.4 milyar varil olarak gerçekleşmişti.Diğer taraftan ithalat maliyetleri ise giderek artıyor. Yaptırımlardan önce Avrupalılar 193.8 milyar euro tutarında petrol ithal ederken, bu rakam 2025 yılında daha az miktarda petrol için 212.3 milyar euro'ya yükseldi. Bunun sonucunda, bir yılda yaşanan zarar 22.7 milyar euro'ya ulaştı.Aralık 2022'de AB, deniz yoluyla Rus ürünlerinin sevkiyatını yasaklamış ve Şubat 2023'ten itibaren de petrol ürünlerinin sevkiyatına yasak getirmişti. Yaptırımlar piyasada şok etkisi yaratmış ve fiyatlar yükselmişti. 2021'de AB petrolü varil başına 57.4 euro'ya satın alırken, 2025'te bu rakam 64.3 euro'ya çıkmıştı.
ukrayna
rusya
17.02.2026
Petrol rafinerisi- Rusya
Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulayan Avrupa ülkeleri, enerjiden gıdaya birçok alanda söz konusu yaptırımlardan en fazla zararı gören taraf olmaya devam ediyor.
