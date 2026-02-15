Türkiye
Macaristan ve Slovakya, Hırvatistan'dan Rusya'dan petrol transitine izin vermesini istedi
Macaristan ve Slovakya, Hırvatistan'dan Rusya'dan petrol transitine izin vermesini istedi
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Budapeşte ve Bratislava'nın Hırvatistan'a başvurarak Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrolün transit geçişine izin vermesini istediğini açıkladı.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Facebook hesabından bir açıklama yaparak, Macaristan ve Slovakya'nın Hırvatistan'a başvurarak Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrolün transit geçişine izin vermesini istediğini belirtti.Szijjarto daha önce Drujba petrol boru hattının hasar görmediğini ve teknik olarak işletilmeye hazır olduğunu, ancak Rusya'dan Macaristan'a petrol sevkiyatının siyasi nedenlerle yapılmadığını belirtmişti.Daha önce Reuters, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na atıfta bulunarak Rus petrolünün Drujba petrol boru hattının Ukrayna bölümü üzerinden Doğu Avrupa'ya transit geçişinin 27 Ocak'tan itibaren askıya alındığını bildirmişti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Budapeşte ve Bratislava'nın Hırvatistan'a başvurarak Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrolün transit geçişine izin vermesini istediğini açıkladı.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Facebook hesabından bir açıklama yaparak, Macaristan ve Slovakya'nın Hırvatistan'a başvurarak Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrolün transit geçişine izin vermesini istediğini belirtti.

Slovakya Ekonomi Bakanı Denisa Sakova ile birlikte Hırvatistan Ekonomi Bakanı Ante Šušnjar'a bir mektup yazarak, Brüksel düzenlemelerine uygun olarak Hırvatistan’dan Rus petrolünün Adriyatik boru hattı üzerinden Macaristan ve Slovakya'ya taşınmasına derhal izin vermesini istedik.

Szijjarto daha önce Drujba petrol boru hattının hasar görmediğini ve teknik olarak işletilmeye hazır olduğunu, ancak Rusya'dan Macaristan'a petrol sevkiyatının siyasi nedenlerle yapılmadığını belirtmişti.
Daha önce Reuters, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na atıfta bulunarak Rus petrolünün Drujba petrol boru hattının Ukrayna bölümü üzerinden Doğu Avrupa'ya transit geçişinin 27 Ocak'tan itibaren askıya alındığını bildirmişti.
