https://anlatilaninotesi.com.tr/20260215/macaristan-ve-slovakya-hirvatistandan-rusyadan-petrol-transitine-izin-vermesini-istedi-1103521241.html

Macaristan ve Slovakya, Hırvatistan'dan Rusya'dan petrol transitine izin vermesini istedi

Macaristan ve Slovakya, Hırvatistan'dan Rusya'dan petrol transitine izin vermesini istedi

Sputnik Türkiye

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Budapeşte ve Bratislava'nın Hırvatistan'a başvurarak Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrolün transit geçişine izin... 15.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-15T22:26+0300

2026-02-15T22:26+0300

2026-02-15T22:26+0300

dünya

macaristan

macaristan dışişleri bakanlığı

peter szijjarto

budapeşte

bratislava

ukrayna dışişleri bakanlığı

reuters

facebook

rusya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0f/1103521085_24:0:902:494_1920x0_80_0_0_de055b02c71541f4f32a7c439b8501b7.png

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Facebook hesabından bir açıklama yaparak, Macaristan ve Slovakya'nın Hırvatistan'a başvurarak Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrolün transit geçişine izin vermesini istediğini belirtti.Szijjarto daha önce Drujba petrol boru hattının hasar görmediğini ve teknik olarak işletilmeye hazır olduğunu, ancak Rusya'dan Macaristan'a petrol sevkiyatının siyasi nedenlerle yapılmadığını belirtmişti.Daha önce Reuters, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'na atıfta bulunarak Rus petrolünün Drujba petrol boru hattının Ukrayna bölümü üzerinden Doğu Avrupa'ya transit geçişinin 27 Ocak'tan itibaren askıya alındığını bildirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/rusyada-drujba-petrol-boru-hattina-yonelik-saldiri-onlendi-1101837875.html

macaristan

budapeşte

bratislava

rusya

slovakya

hırvatistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

macaristan, macaristan dışişleri bakanlığı, peter szijjarto, budapeşte, bratislava, ukrayna dışişleri bakanlığı, reuters, facebook, rusya, slovakya, hırvatistan, drujba petrol boru hattı