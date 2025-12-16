https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/rusyada-drujba-petrol-boru-hattina-yonelik-saldiri-onlendi-1101837875.html
Rusya’da ‘Drujba’ petrol boru hattına yönelik saldırı önlendi
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbaratının, Doğu Avrupa ülkelerine petrol sağlayan Drujba botu hattına yönelik saldırı girişiminin önlendiğini duyurdu.FSB'nin açıklamasında, Rusya Soruşturma Komitesi ile işbirliği içinde, yaşları 14-17 arasında değişen dört çocuğun yasadışı faaliyetlerinin durdurulduğu ifade edildi. Söz konusu çocukların, el yapımı bomba kullanarak, Lipetsk Bölgesi'nin Lebedyansk ilçesinde, Transneft-Drujba petrol boru hattının yer üstü bölümüne yönelik bir sabotaj eylemi gerçekleştirmeyi planladığı kaydedildi.Gözaltına alınan kişilerin, Telegram'da hızlı para kazanma grubunda, Ukrayna istihbarat mensubu ile iletişim kurduğunu anlatan FSB, çocukların para ödülü karşılığında ulaşım ve enerji altyapısı tesislerini kundakladığı ve Drujba petrol boru hattını havaya uçurmak için gereken malzemelerin bulunduğu gizli yerin koordinatlarını aldığını belirtti.Açıklamada, Rusya Soruşturma Komitesi'nin olayla ilgili sabotaj hazırlığı yapma maddesinden dava dosyasının açıldığı bildirildi.
10:34 16.12.2025 (güncellendi: 10:38 16.12.2025)
Rusya’nın Lipetsk Bölgesi’ndeki Transneft-Drujba petrol boru hattının yer üstü bölümüne yönelik bir saldırının engellendiği bildirdi. Ukrayna istihbaratının emriyle hareket eden dört gencin gözaltına alındığı belirtildi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbaratının, Doğu Avrupa ülkelerine petrol sağlayan Drujba botu hattına yönelik saldırı girişiminin önlendiğini duyurdu.
FSB’nin açıklamasında, Rusya Soruşturma Komitesi ile işbirliği içinde, yaşları 14-17 arasında değişen dört çocuğun yasadışı faaliyetlerinin durdurulduğu ifade edildi. Söz konusu çocukların, el yapımı bomba kullanarak, Lipetsk Bölgesi’nin Lebedyansk ilçesinde, Transneft-Drujba petrol boru hattının yer üstü bölümüne yönelik bir sabotaj eylemi gerçekleştirmeyi planladığı kaydedildi.
Gözaltına alınan kişilerin, Telegram’da hızlı para kazanma grubunda, Ukrayna istihbarat mensubu ile iletişim kurduğunu anlatan FSB, çocukların para ödülü karşılığında ulaşım ve enerji altyapısı tesislerini kundakladığı ve Drujba petrol boru hattını havaya uçurmak için gereken malzemelerin bulunduğu gizli yerin koordinatlarını aldığını belirtti.
Açıklamada, Rusya Soruşturma Komitesi’nin olayla ilgili sabotaj hazırlığı yapma maddesinden dava dosyasının açıldığı bildirildi.