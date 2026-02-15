https://anlatilaninotesi.com.tr/20260215/avustralya-nukleer-denizalti-tersanesi-icin-27-milyar-dolar-ayirdi-1103515342.html

Avustralya nükleer denizaltı tersanesi için 2.7 milyar dolar ayırdı

Avustralya nükleer denizaltı tersanesi için 2.7 milyar dolar ayırdı

Avustralya hükümeti, ABD ve İngiltere ile imzalanan AUKUS anlaşması çerçevesinde nükleer denizaltı üretimine destek verecek yeni tersanenin inşası için... 15.02.2026, Sputnik Türkiye

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, yaptığı açıklamada, 3.9 milyar Avustralya dolarının (yaklaşık 2.7 milyar ABD doları) yeni tersanenin hayata geçirilmesi için peşinat olduğunu söyledi. Albanese, yatırımın ülkenin konvansiyonel silahlı, nükleer enerjili denizaltı kapasitesinin geliştirilmesi açısından kritik olduğunu belirterek, toplam inşa maliyetinin gelecek yıllar içinde yaklaşık 30 milyar Avustralya dolarına (yaklaşık 21 milyar dolar) ulaşmasının öngörüldüğünü kaydetti.Tersane inşası ve istihdam planıAvustralya merkezli savunma şirketi ASC ile İngiliz savunma firması BAE Systems, South Australia eyaletinde yer alan Osborne bölgesindeki tersanenin inşası ve Avustralya'nın nükleer denizaltı filosunun oluşturulmasında birlikte hareket edecek. Tersane, bu süreç başlayana kadar ülkenin mevcut Collins sınıfı denizaltılarının bakım faaliyetlerinde kullanılacak.Denizaltı inşa tersanesinin tasarım ve yapımında en az 4 bin kişinin çalışacağı, nükleer denizaltı üretiminin en yoğun döneminde ise 5 bin 500 çalışanın üretime destek vereceği tahmin ediliyor.Aukus anlaşmasının kapsamıABD ve İngiltere'nin teknoloji transferi aracılığıyla Avustralya'nın nükleer enerjiyle çalışan denizaltı filosu oluşturmasını hedefleyen AUKUS anlaşması, eylül 2021'de imzalanmıştı.Ülkelerin İngilizcedeki isimlerinin kısaltmasından oluşan "AUKUS" adlı güvenlik anlaşması uyarınca South Australia eyaletinin başkenti Adelaide'deki tersanelerde nükleer enerjiyle çalışan en az 8 denizaltı inşa edilecek.

