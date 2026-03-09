https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/denizlide-41-buyuklugunde-deprem-1104127047.html
Denizli'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Denizli'nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 09.03.2026, Sputnik Türkiye
Denizli’nin Buldan ilçesinde, akşam 20.02’de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde de ilçede 5.1 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı. Her iki sarsıntı da yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.
20:18 09.03.2026 (güncellendi: 20:20 09.03.2026)
Denizli’nin Buldan ilçesinde, akşam 20.02’de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sabah saatlerinde de ilçede 5.1 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı. Her iki sarsıntı da yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.