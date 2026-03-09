https://anlatilaninotesi.com.tr/20260309/denizlide-41-buyuklugunde-deprem-1104127047.html

Denizli'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Denizli'nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 09.03.2026, Sputnik Türkiye

2026-03-09T20:18+0300

2026-03-09T20:18+0300

2026-03-09T20:20+0300

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5050185ee37922fa137265592b2a58a2.png

Denizli’nin Buldan ilçesinde, akşam 20.02’de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde de ilçede 5.1 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı. Her iki sarsıntı da yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti ve ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.

SON HABERLER

