https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/natodan-gorev-paylasimi-aciklamasi-avrupali-ulkeler-komuta-yapisinda-one-cikacak-1103402913.html
NATO’dan 'görev paylaşımı' açıklaması: Avrupalı ülkeler komuta yapısında öne çıkacak
NATO’dan 'görev paylaşımı' açıklaması: Avrupalı ülkeler komuta yapısında öne çıkacak
Sputnik Türkiye
NATO, Komuta Yapısı içindeki üst düzey askeri görevlerin yeniden dağıtılması konusunda müttefiklerin anlaştığını açıkladı. Yeni düzenlemeyle Avrupalı... 10.02.2026, Sputnik Türkiye
2026-02-10T19:08+0300
2026-02-10T19:08+0300
2026-02-10T19:08+0300
savunma
abd
napoli
almanya
nato
nato avrupa müttefik kuvvetler (saceur)
polonya
i̇ngiltere
i̇talya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0a/1103402843_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_08666c32dfcd7c34eaefeb1805de1093.jpg
NATO’dan yapılan yazılı açıklamada, müttefikler arasında üst düzey askeri sorumlulukların yeni bir çerçevede paylaşıldığı duyuruldu. Açıklamada, söz konusu anlaşmanın NATO içinde sorumlulukların daha dengeli ve adil biçimde dağıtılmasına yönelik daha geniş bir değişimin parçası olduğu aktarıldı.Yeni düzenlemeyle birlikte "Avrupalı müttefiklerin NATO Komuta Yapısı içinde daha fazla liderlik rolü üstlenmesinin öngörüldüğü" belirtildi. Buna karşın, ABD’nin NATO’nun komuta ve kontrol yapısına olan güçlü bağlılığını sürdürdüğü de vurgulandı. Açıklamada, ABD’nin Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) rolünü korumasının bu bağlılığın önemli bir göstergesi olduğu ifade edildi.Hangi komutanlıklar kimlere geçiyor?NATO’nun açıklamasında, somut görev değişikliklerine de yer verildi. Buna göre, İngiltere’nin halihazırda ABD’nin komuta ettiği Norfolk Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nı devralacağı bildirildi. İtalya’nın ise şu anda ABD liderliğinde bulunan Napoli Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nın komutasını üstleneceği aktarıldı.Almanya ve Polonya’nın, Brunssum Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nı dönüşümlü olarak yöneteceği bilgisi de paylaşıldı. Bu düzenlemeyle birlikte, kriz ve çatışma durumlarında operasyonel seviyede liderlik eden üç Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nın tamamının Avrupalı ülkeler tarafından yönetileceği belirtildi.Açıklamada ayrıca, ABD’nin halihazırda komutasını yürüttüğü Müttefik Kara Komutanlığı ve Müttefik Hava Komutanlığı’na ek olarak Müttefik Deniz Komutanlığı’nın sorumluluğunu da üstleneceği ifade edildi. NATO yetkilileri, bu yeni yapılanmanın ittifak içindeki iş birliğini güçlendirmeyi ve değişen güvenlik ortamına daha etkin yanıt verilmesini amaçladığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/almanyada-dikkat-ceken-anket-halkin-yuzde-65i-abdyi-dunya-barisi-icin-tehdit-goruyor-1103400253.html
abd
napoli
almanya
polonya
i̇ngiltere
i̇talya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/0a/1103402843_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1f00c14dcbff5853ea393b52cba390e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, napoli, almanya, nato, nato avrupa müttefik kuvvetler (saceur), polonya, i̇ngiltere, i̇talya
abd, napoli, almanya, nato, nato avrupa müttefik kuvvetler (saceur), polonya, i̇ngiltere, i̇talya
NATO’dan 'görev paylaşımı' açıklaması: Avrupalı ülkeler komuta yapısında öne çıkacak
NATO, Komuta Yapısı içindeki üst düzey askeri görevlerin yeniden dağıtılması konusunda müttefiklerin anlaştığını açıkladı. Yeni düzenlemeyle Avrupalı ülkelerin, ittifakın askeri liderliğinde daha belirgin rol üstleneceği bildirildi.
NATO’dan yapılan yazılı açıklamada, müttefikler arasında üst düzey askeri sorumlulukların yeni bir çerçevede paylaşıldığı duyuruldu. Açıklamada, söz konusu anlaşmanın NATO içinde sorumlulukların daha dengeli ve adil biçimde dağıtılmasına yönelik daha geniş bir değişimin parçası olduğu aktarıldı.
Yeni düzenlemeyle birlikte "Avrupalı müttefiklerin NATO Komuta Yapısı içinde daha fazla liderlik rolü üstlenmesinin öngörüldüğü" belirtildi. Buna karşın, ABD’nin NATO’nun komuta ve kontrol yapısına olan güçlü bağlılığını sürdürdüğü de vurgulandı. Açıklamada, ABD’nin Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) rolünü korumasının bu bağlılığın önemli bir göstergesi olduğu ifade edildi.
Hangi komutanlıklar kimlere geçiyor?
NATO’nun açıklamasında, somut görev değişikliklerine de yer verildi. Buna göre, İngiltere’nin halihazırda ABD’nin komuta ettiği Norfolk Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nı devralacağı bildirildi. İtalya’nın ise şu anda ABD liderliğinde bulunan Napoli Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nın komutasını üstleneceği aktarıldı.
Almanya ve Polonya’nın, Brunssum Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nı dönüşümlü olarak yöneteceği bilgisi de paylaşıldı. Bu düzenlemeyle birlikte, kriz ve çatışma durumlarında operasyonel seviyede liderlik eden üç Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nın tamamının Avrupalı ülkeler tarafından yönetileceği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, ABD’nin halihazırda komutasını yürüttüğü Müttefik Kara Komutanlığı ve Müttefik Hava Komutanlığı’na ek olarak Müttefik Deniz Komutanlığı’nın sorumluluğunu da üstleneceği ifade edildi.
NATO yetkilileri, bu yeni yapılanmanın ittifak içindeki iş birliğini güçlendirmeyi ve değişen güvenlik ortamına daha etkin yanıt verilmesini amaçladığını kaydetti.