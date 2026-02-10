https://anlatilaninotesi.com.tr/20260210/natodan-gorev-paylasimi-aciklamasi-avrupali-ulkeler-komuta-yapisinda-one-cikacak-1103402913.html

NATO’dan 'görev paylaşımı' açıklaması: Avrupalı ülkeler komuta yapısında öne çıkacak

NATO’dan 'görev paylaşımı' açıklaması: Avrupalı ülkeler komuta yapısında öne çıkacak

NATO, Komuta Yapısı içindeki üst düzey askeri görevlerin yeniden dağıtılması konusunda müttefiklerin anlaştığını açıkladı. Yeni düzenlemeyle Avrupalı... 10.02.2026, Sputnik Türkiye

NATO’dan yapılan yazılı açıklamada, müttefikler arasında üst düzey askeri sorumlulukların yeni bir çerçevede paylaşıldığı duyuruldu. Açıklamada, söz konusu anlaşmanın NATO içinde sorumlulukların daha dengeli ve adil biçimde dağıtılmasına yönelik daha geniş bir değişimin parçası olduğu aktarıldı.Yeni düzenlemeyle birlikte "Avrupalı müttefiklerin NATO Komuta Yapısı içinde daha fazla liderlik rolü üstlenmesinin öngörüldüğü" belirtildi. Buna karşın, ABD’nin NATO’nun komuta ve kontrol yapısına olan güçlü bağlılığını sürdürdüğü de vurgulandı. Açıklamada, ABD’nin Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) rolünü korumasının bu bağlılığın önemli bir göstergesi olduğu ifade edildi.Hangi komutanlıklar kimlere geçiyor?NATO’nun açıklamasında, somut görev değişikliklerine de yer verildi. Buna göre, İngiltere’nin halihazırda ABD’nin komuta ettiği Norfolk Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nı devralacağı bildirildi. İtalya’nın ise şu anda ABD liderliğinde bulunan Napoli Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nın komutasını üstleneceği aktarıldı.Almanya ve Polonya’nın, Brunssum Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nı dönüşümlü olarak yöneteceği bilgisi de paylaşıldı. Bu düzenlemeyle birlikte, kriz ve çatışma durumlarında operasyonel seviyede liderlik eden üç Müşterek Kuvvet Komutanlığı’nın tamamının Avrupalı ülkeler tarafından yönetileceği belirtildi.Açıklamada ayrıca, ABD’nin halihazırda komutasını yürüttüğü Müttefik Kara Komutanlığı ve Müttefik Hava Komutanlığı’na ek olarak Müttefik Deniz Komutanlığı’nın sorumluluğunu da üstleneceği ifade edildi. NATO yetkilileri, bu yeni yapılanmanın ittifak içindeki iş birliğini güçlendirmeyi ve değişen güvenlik ortamına daha etkin yanıt verilmesini amaçladığını kaydetti.

