Szijjarto: Macaristan, Zelenskiy’nin küstah ifadelerine boyun eğmeyecek
Szijjarto: Macaristan, Zelenskiy’nin küstah ifadelerine boyun eğmeyecek
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Vladimir Zelenskiy'nin Başbakan Viktor Orban'a yönelik sözlerini 'küstahlık' olarak nitelendirerek, Budapeşte'nin... 14.02.2026
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Vladimir Zelenskiy’nin Münih Güvenlik Konferansı’ndaki konuşmasında Macaristan Başbakanı Viktor Orban hakkında sarf ettiği sözlere sert tepki gösterdi. Zelenskiy, konferansın ikinci gününde yaptığı konuşmada, Orban’ı “orduyu değil, kendi karnının büyümesini düşünmekle” itham etmişti.Szijjarto, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Zelenskiy’nin Ukrayna’daki çatışmayı “tamamen yanlış yorumladığını” belirterek, şunları ifade etti:Szijjarto daha önce de Zelenskiy’nin Macaristan’daki seçim kampanyasına müdahale etmeye çalıştığını öne sürmüştü. Bakan, Ukrayna liderinin, Nisan’daki seçimlerde Macar muhalefetini iktidara taşımayı ve böylece “Macar paralarının yolsuzlukla malul Ukrayna rejimine aktarılmasını” ve Ukrayna’nın AB’ye hızlandırılmış üyelik sürecini onaylayacak bir hükümet oluşturmayı hedeflediğini ifade etmişti. Bu gerilimin ardından, Macaristan Dışişleri Bakanlığı, Budapeşte’deki Ukrayna Büyükelçisini bakanlığa çağırmış, ertesi gün Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da Kiev’deki Macaristan Büyükelçisini çağırarak karşılık vermişti.Macaristan Başbakanı Viktor Orban da daha önce yaptığı açıklamada, Ukrayna istihbarat servislerinin, Brüksel’in desteğiyle Macaristan topraklarında sürekli faaliyette bulunduğunu ve hedeflerinin Macar politikasına etki ederek ülkede iktidar değişikliğine yol açmak olduğunu öne sürmüştü.
