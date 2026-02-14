https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/macaristan-basbakani-orban-zelenskiye-yanit-verdi-avrupa-birligine-uye-olamazsiniz-1103505826.html
Macaristan Başbakanı Orban, Zelenskiy'e yanıt verdi: 'Avrupa Birliği'ne üye olamazsınız'
Macaristan Başbakanı Orban, Zelenskiy'e yanıt verdi: 'Avrupa Birliği'ne üye olamazsınız'
Macaristan Başbakanı Orban yaptığı açıklamada, Zelenskiy'in Avrupa Birliği'ne katılımına yönelik açıklamalarına karşı çıkarak, "Bu tartışma ne benimle ne de... 14.02.2026
Macaristan Başbakanı Orban, Zelenskiy'e yanıt verdi: 'Avrupa Birliği'ne üye olamazsınız'
21:58 14.02.2026 (güncellendi: 22:01 14.02.2026)
Macaristan Başbakanı Orban yaptığı açıklamada, Zelenskiy’in Avrupa Birliği’ne katılımına yönelik açıklamalarına karşı çıkarak, "Bu tartışma ne benimle ne de sizinle ilgilidir. Bu, Macaristan'ın, Ukrayna'nın ve Avrupa'nın geleceği ile ilgilidir. İşte bu yüzden siz Avrupa Birliği üyesi olamazsınız" dedi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamasında, Vladimir Zelenskiy'in kendisine yönelik hakaretlerine yanıt verdi.
Zelenskiy Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Orban'ı 'Rusya'nın dizginlenmesi için orduyu güçlendirmeyi düşünmemekle' itham etmişti. Zelenskiy ayrıca konuşmasında Orban'ın orduyu değil, 'karnının büyümesini' düşündüğünü iddia etmişti.
Söz konusu bu konuşmaya yanıt veren Orban şu cümleleri kaydetti:
Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılımını destekleyen bir başka seçim konuşmanız için teşekkür ederim. Bu, Macarlara durumu daha net görme konusunda yardımcı olacaktır. Ancak, bazı konularda yanılıyorsunuz. Bu tartışma ne benimle ne de sizinle ilgilidir. Bu, Macaristan'ın, Ukrayna'nın ve Avrupa'nın geleceği ile ilgilidir. İşte bu yüzden siz Avrupa Birliği üyesi olamazsınız.
Macaristan Başbakanı Orban daha önce yaptığı açıklamalarda, Ukrayna’nın yanlış yolda olduğunu ve sadece bir aday ülke olduğu sürece Avrupa Birliği’ne katılımı için şartları belirleyemeyeceğini savunmuştu.
2022 yılında Avrupa Birliği, Ukrayna ve Moldova'ya aday statüsü vermişti. Bu adım, Brüksel'de birçok kişi tarafından sembolik olarak değerlendirilmişti. Ancak, bazı AB üye ülkeleri Ukrayna'nın katılımına karşı çıkmaya devam ediyor.