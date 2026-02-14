https://anlatilaninotesi.com.tr/20260214/macaristan-basbakani-orban-zelenskiye-yanit-verdi-avrupa-birligine-uye-olamazsiniz-1103505826.html

Macaristan Başbakanı Orban, Zelenskiy'e yanıt verdi: 'Avrupa Birliği'ne üye olamazsınız'

Macaristan Başbakanı Viktor Orban sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamasında, Vladimir Zelenskiy'in kendisine yönelik hakaretlerine yanıt verdi.Zelenskiy Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Orban'ı 'Rusya'nın dizginlenmesi için orduyu güçlendirmeyi düşünmemekle' itham etmişti. Zelenskiy ayrıca konuşmasında Orban'ın orduyu değil, 'karnının büyümesini' düşündüğünü iddia etmişti.Söz konusu bu konuşmaya yanıt veren Orban şu cümleleri kaydetti:Macaristan Başbakanı Orban daha önce yaptığı açıklamalarda, Ukrayna’nın yanlış yolda olduğunu ve sadece bir aday ülke olduğu sürece Avrupa Birliği’ne katılımı için şartları belirleyemeyeceğini savunmuştu.2022 yılında Avrupa Birliği, Ukrayna ve Moldova'ya aday statüsü vermişti. Bu adım, Brüksel'de birçok kişi tarafından sembolik olarak değerlendirilmişti. Ancak, bazı AB üye ülkeleri Ukrayna'nın katılımına karşı çıkmaya devam ediyor.

