Macaristan Başbakanı Orban: Bu yüzyıl, hatalı politikaları nedeniyle Avrupa'nın aşağılanma yüzyılı olabilir
Macaristan Başbakanı Orban: Bu yüzyıl, hatalı politikaları nedeniyle Avrupa'nın aşağılanma yüzyılı olabilir
Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa ülkelerinin izledikleri hatalı politikalar nedeniyle son derece zor bir duruma düşebileceğini söyledi. 14.02.2026, Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Viktor Orban yaptığı açıklamada, "Şimdi olduğu gibi devam ederse, bu yüzyıl Avrupa’nın aşağılanma yüzyılı olacak. Dünyada yeni bir sanayi devrimi başladı ve Avrupa buna katılamıyor. Bunun nedeni yüksek enerji maliyetleri ve ekonomiyi öldüren, devam eden aşırı ideolojik düzenlemelerdir" dedi.Orban açıklamasında, "Buhar makinesinin icadından bu yana ilk kez Avrupa, küresel ekonomik dönüşümün şekillendirici gücü değil, kurbanı olacaktır" cümlesinin altını çizdi.Orban ayrıca Rusya’dan enerji tedariki sayesinde Macaristan sakinlerinin kamu hizmetleri için Avrupa Birliği’ndeki diğer ülke sakinlerine kıyasla beş kat daha az ödeme yaptığını belirterek Budapeşte’nin AB’de veto hakkının elinden alınmasına izin vermeyeceğini de sözlerine ekledi.'AB Kiev için şimdiden 200 milyar euro harcadı ancak o parayı 'yutmaya' devam ediyor'Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa Birliği’nin Ukrayna için şu ana kadar 200 milyar euro harcadığını belirterek buna rağmen Kiev’in daha fazla mali kaynak tüketmeye devam ettiğini söyledi.Orban konuşmasında şu cümleleri kaydetti:'Macaristan, yabancı çıkarlar uğruna bir savaşa sürüklenmesine artık izin vermeyecek'Orban, ülkesinin daha önce yabancı çıkarlar uğruna İkinci Dünya Savaşı’na katıldığını hatırlatarak bundan sonra Macaristan’ın benzer savaşlara sürüklenmesine asla izin vermeyeceklerini açıkladı.Orban konuşmasını şu cümleler ile tamamladı:
