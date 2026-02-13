https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/epstein-belgelerinde-dr-oz-cikti-sevgililer-gunu-daveti-gundem-oldu-1103484620.html

Epstein belgelerinde Dr. Öz çıktı: Sevgililer Günü daveti gündem oldu

Epstein belgelerinde Dr. Öz çıktı: Sevgililer Günü daveti gündem oldu

ABD Adalet Bakanlığı'nın yayımladığı Epstein belgelerinde, Trump döneminde üst düzey sağlık yetkilisi olan Mehmet Öz'ün, 2016'da hüküm giymiş cinsel suçlu... 13.02.2026

ABD Kongresi’nin kabul ettiği yasa kapsamında açıklanan milyonlarca Epstein belgesi arasında, Mehmet Öz’ün Epstein’e gönderdiği davet e-postası da yer aldı. Belgeler, Epstein’in farklı çevrelerle kurduğu ilişkilere dair yeni detaylar ortaya koydu.2016’daki davet ortaya çıktıAdalet Bakanlığı kayıtlarına göre Mehmet Öz, 1 Şubat 2016’da Epstein’e “Mehmet ve Liza Öz’ün Sevgililer Günü Kutlaması” başlıklı bir e-posta göndererek dijital davet bağlantısı paylaştı. Davetin, Epstein’in ilk cinsel suçlamalarının kamuoyuna yansımasından yaklaşık 10 yıl sonra gönderildiği belirtildi.Trump dönemindeki görevi hatırlatıldıMehmet Öz, Donald Trump döneminde, Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) Başkanlığı görevini yürütüyor. Belgelerdeki davet, Öz’ün kamu görevindeki konumu nedeniyle de dikkat çekti.“Herhangi bir suçlama yok” vurgusuHaberde, Öz’ün Epstein skandalıyla bağlantılı herhangi bir yasa dışı faaliyetten dolayı suçlanmadığı özellikle vurgulandı. ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı ise konuyla ilgili yorum talebine yanıt vermedi.Diğer yazışmalar da dosyada yer aldıBelgelerde Öz’ün adının geçtiği başka yazışmalar da bulunuyor. Bunlar arasında:Bu mesajların içerikleri kamuoyuna açıklanmadı.Dean Ornish Detayı da BelgelerdeDosyalara göre, sağlık uzmanı Dean Ornish, 2014’te düzenlediği ve Öz’ün konuşmacı olduğu bir etkinliğe Epstein’i davet etti. Ancak Epstein’in etkinliğe katılmadığı kaydedildi. Ornish’in, Preventive Medicine Research Institute’un kurucusu olduğu hatırlatıldı.TV yıldızlığından devlet görevine65 yaşındaki Mehmet Öz, kalp-damar cerrahı olarak tanındıktan sonra televizyon kariyeriyle ün kazandı. On yılı aşkın süre boyunca The Dr. Oz Show programını sunarak milyonlara sağlık tavsiyeleri verdi. Daha sonra Trump yönetiminde üst düzey kamu görevine atandı.Epstein belgeleri siyaseti sarsıyorSon haftalarda yayımlanan milyonlarca sayfalık Epstein dosyası, ABD siyasetinde ve kamuoyunda büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Belgelerde ortaya çıkan yeni ilişki ağları, “kimler neden korunuyor?” sorusunu yeniden gündeme taşıyor.

