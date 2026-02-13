https://anlatilaninotesi.com.tr/20260213/tam-anlamiyla-felaket-israilli-casus-yazilim-sirketi-paragonun-takip-sistemi-ifsa-mi-oldu-1103481848.html
'Tam anlamıyla felaket': İsrailli casus yazılım şirketi Paragon’un takip sistemi i̇fşa mı oldu?
'Tam anlamıyla felaket': İsrailli casus yazılım şirketi Paragon’un takip sistemi i̇fşa mı oldu?
13.02.2026
Fotoğraf, Paragon’da hukuk danışmanı olarak görev yapan bir çalışan tarafından LinkedIn’de paylaşıldı. Görüntüde, arka planda yer alan bir kontrol panelinin hassas teknik bilgiler içerdiğinin fark edilmesi üzerine paylaşım kısa sürede silindi. Ancak görüntü, özellikle X platformunda hızla yayıldı.Kontrol panelindeki detaylar dikkat çektiSızan fotoğrafta yer alan ekranda şu bilgilere rastlandığı belirtildi:Bu verilerin, Cyberwebspider kaynaklı analizlere dayandırılarak paylaşıldığı aktarıldı.“Geri Dönülemez Bir Sızıntı”Siber güvenlik araştırmacısı Jor van Bergen, görüntünün kısa sürede farklı platformlara kopyalandığını belirterek, artık tamamen kontrol dışına çıktığını söyledi.Van Bergen’e göre panel, hesapları, uygulamaları ve iletişim trafiğini takip edebilecek kapasiteye sahip. Bu durum, şirketin operasyonel güvenliği açısından ciddi bir zaaf olarak değerlendiriliyor.Citizen Lab: Tam anlamıyla felaketKanada merkezli Citizen Lab’in önde gelen araştırmacılarından John Scott-Railton, yaşanan sızıntıyı “operasyonel güvenlik açısından tam anlamıyla felaket” olarak tanımladı.Scott-Railton, casus yazılım sektöründe gizliliğin hayati önemde olduğunu, bu tür bir açığın hem müşterileri hem de hedef alınan kişileri riske attığını vurguladı.Graphite yazılımı yeniden gündemdeOlay, Paragon’un geliştirdiği “Graphite” adlı izleme aracına yönelik eleştirileri de yeniden gündeme taşıdı. İnsan hakları savunucuları, söz konusu yazılımın gazeteciler ve aktivistlere karşı kullanıldığı iddialarını uzun süredir dile getiriyor.Şirket, 2025’in başlarında da benzer “zero-click” saldırılarıyla gündeme gelmişti.Hükümet bağlantıları tartışılıyorBazı raporlara göre Paragon’un müşterileri arasında Avustralya, Kanada, Danimarka, Güney Kıbrıs, İsrail, Singapur ve ABD bulunuyor.ABD yönetimi, Ocak 2025’te şirketin yazılımının Immigration and Customs Enforcement (ICE) operasyonlarında kullanıldığını resmen kabul etmişti.Uzmanlardan küresel uyarıUzmanlara göre yaşanan sızıntı:gibi ciddi sonuçlar doğurabilir.Olayın, casus yazılım sektörüne yönelik küresel denetim ve düzenleme çağrılarını artırması bekleniyor.
İsrailli casus yazılım şirketi Paragon Solutions’ta çalışan bir personelin LinkedIn’de paylaştığı fotoğraf, gizli izleme faaliyetlerinin açığa çıktığı iddialarını gündeme taşıdı. Kısa sürede silinen görüntü, sosyal medyada yayılırken uzmanlar olayı “operasyonel güvenlik felaketi” olarak nitelendirdi.
Fotoğraf, Paragon’da hukuk danışmanı olarak görev yapan bir çalışan tarafından LinkedIn’de paylaşıldı. Görüntüde, arka planda yer alan bir kontrol panelinin hassas teknik bilgiler içerdiğinin fark edilmesi üzerine paylaşım kısa sürede silindi. Ancak görüntü, özellikle X platformunda hızla yayıldı.
Kontrol panelindeki detaylar dikkat çekti
Sızan fotoğrafta yer alan ekranda şu bilgilere rastlandığı belirtildi:
Çekya
bağlantılı “Valentina” adlı numara
10 Şubat 2026 tarihli kayıtlar
Şifreli uygulamalara yönelik aktif izleme
WhatsApp
gibi platformlara yönelik “zero-click” açıklarının kullanımı
Bu verilerin, Cyberwebspider kaynaklı analizlere dayandırılarak paylaşıldığı aktarıldı.
“Geri Dönülemez Bir Sızıntı”
Siber güvenlik araştırmacısı Jor van Bergen, görüntünün kısa sürede farklı platformlara kopyalandığını belirterek, artık tamamen kontrol dışına çıktığını söyledi.
Van Bergen’e göre panel, hesapları, uygulamaları ve iletişim trafiğini takip edebilecek kapasiteye sahip. Bu durum, şirketin operasyonel güvenliği açısından ciddi bir zaaf olarak değerlendiriliyor.
Citizen Lab: Tam anlamıyla felaket
Kanada
merkezli Citizen Lab’in
önde gelen araştırmacılarından John Scott-Railton
, yaşanan sızıntıyı “operasyonel güvenlik açısından tam anlamıyla felaket” olarak tanımladı.
Scott-Railton, casus yazılım sektöründe gizliliğin hayati önemde olduğunu, bu tür bir açığın hem müşterileri hem de hedef alınan kişileri riske attığını vurguladı.
Graphite yazılımı yeniden gündemde
Olay, Paragon’un geliştirdiği “Graphite” adlı izleme aracına yönelik eleştirileri de yeniden gündeme taşıdı. İnsan hakları savunucuları, söz konusu yazılımın gazeteciler ve aktivistlere karşı kullanıldığı iddialarını uzun süredir dile getiriyor.
Şirket, 2025’in başlarında da benzer “zero-click” saldırılarıyla gündeme gelmişti.
Hükümet bağlantıları tartışılıyor
Bazı raporlara göre Paragon’un müşterileri arasında Avustralya
, Kanada, Danimarka
, Güney Kıbrıs
, İsrail
, Singapur
ve ABD
bulunuyor.
ABD yönetimi, Ocak
2025’te şirketin yazılımının Immigration and Customs Enforcement
(ICE
) operasyonlarında kullanıldığını resmen kabul etmişti.
Uzmanlardan küresel uyarı
Uzmanlara göre yaşanan sızıntı:
Gizli operasyonların ifşa edilmesi
Hedef kişilerin tehlikeye girmesi
Uluslararası hukuk ihlali iddialarının güçlenmesi
gibi ciddi sonuçlar doğurabilir.
Olayın, casus yazılım sektörüne yönelik küresel denetim ve düzenleme çağrılarını artırması bekleniyor.