ABD Kongresi’nde incelenen sansürsüz Epstein dosyaları: Dehşet verici detaylar ortaya çıktı, tepkiler artıyor

ABD Kongresi’nin incelediği sansürsüz Jeffrey Epstein dosyalarında, kamuoyundan gizlenen yeni ve sarsıcı bilgiler gün yüzüne çıktı. Milletvekilleri, çocuk... 11.02.2026, Sputnik Türkiye

Cumhuriyetçi Kentucky Temsilcisi Thomas Massie ile Demokrat Kaliforniya Temsilcisi Ro Khanna, 9 Şubat’ta düzenledikleri ortak basın toplantısında, Epstein dosyalarındaki yoğun sansürü sert sözlerle eleştirdi.'Altı kişi suçla ilişkilendirilebilir'Massie, daha önce karartılan belgelerde yer alan bilgilere dayanarak, aralarında yabancı bir ülkede üst düzey görev yapan bir ismin de bulunduğu en az altı kişinin dosyalardaki kayıtlar nedeniyle suçla ilişkilendirilebileceğini söyledi.Massie ayrıca, sansürlenmiş bazı belgeleri X hesabından paylaştı.Khanna: Hiçbir makul gerekçe yokRo Khanna ise, dosyalarda neden karartma yapıldığına dair ikna edici bir açıklama bulunmadığını belirterek, “İçlerinden biri son derece tanınmış bir isim. Bu sansürün mantıklı bir gerekçesi yok” ifadelerini kullandı.'9 yaşında bir çocuktan söz ediliyor'Basın toplantısı, milletvekillerinin ilk kez Epstein dosyalarının sansürsüz halini görmesinin ardından yapıldı.Belgeleri inceleyen isimlerden biri olan Temsilci Jamie Raskin, dosyalarda daha önce kamuoyuna yansımamış çok sayıda mağdur bulunduğunu açıkladı.Raskin, gördüklerini şu sözlerle anlattı:Belgeler neden sansürlendi?Adalet Bakanlığı, Kasım 2025’te yürürlüğe giren Şeffaflık Yasası’nın ardından Epstein’a ilişkin 3,5 milyon yeni belgeyi kamuoyuna açıklamıştı.Bu, dosyaların üçüncü büyük belge paketi olurken, üç açıklama da yoğun sansür nedeniyle eleştirilmişti.Yetkililer, karartmaların şu gerekçelerle yapıldığını savunmuştu:Yasa: Utanç ve siyasi gerekçe kabul edilemezKongre’de kabul edilen Şeffaflık Yasası’na göre, Başsavcı;“Utanç, itibar kaybı veya siyasi hassasiyet” gerekçesiyle herhangi bir belgeyi gizleyemez, geciktiremez veya sansürleyemez.Bu hükmün özellikle kamu görevlileri, ünlüler ve yabancı yetkililer için bağlayıcı olduğu vurgulanıyor.'İsimler sebepsiz yere silinmiş'Jamie Raskin, dosyalardaki sansürlerle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:Raskin’e göre bu durum, kamuoyunun gerçek sorumlulara ulaşmasını engelliyor.

