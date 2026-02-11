https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/abd-kongresinde-incelenen-sansursuz-epstein-dosyalari-dehset-verici-detaylar-ortaya-cikti-1103427595.html
ABD Kongresi’nde incelenen sansürsüz Epstein dosyaları: Dehşet verici detaylar ortaya çıktı, tepkiler artıyor
ABD Kongresi’nde incelenen sansürsüz Epstein dosyaları: Dehşet verici detaylar ortaya çıktı, tepkiler artıyor
16:47 11.02.2026 (güncellendi: 16:48 11.02.2026)
ABD Kongresi’nin incelediği sansürsüz Jeffrey Epstein dosyalarında, kamuoyundan gizlenen yeni ve sarsıcı bilgiler gün yüzüne çıktı. Milletvekilleri, çocuk yaştaki mağdurlara ilişkin kayıtlar ve üst düzey isimlerin karartılması nedeniyle Adalet Bakanlığı’na tepki gösterdi. “Skandal” nitelemesi yapıldı.
Cumhuriyetçi Kentucky Temsilcisi Thomas Massie ile Demokrat Kaliforniya Temsilcisi Ro Khanna, 9 Şubat’ta düzenledikleri ortak basın toplantısında, Epstein dosyalarındaki yoğun sansürü sert sözlerle eleştirdi.
'Altı kişi suçla ilişkilendirilebilir'
Massie, daha önce karartılan belgelerde yer alan bilgilere dayanarak, aralarında yabancı bir ülkede üst düzey görev yapan bir ismin de bulunduğu en az altı kişinin dosyalardaki kayıtlar nedeniyle suçla ilişkilendirilebileceğini söyledi.
Massie ayrıca, sansürlenmiş bazı belgeleri X hesabından paylaştı.
Khanna: Hiçbir makul gerekçe yok
Ro Khanna ise, dosyalarda neden karartma yapıldığına dair ikna edici bir açıklama bulunmadığını belirterek, “İçlerinden biri son derece tanınmış bir isim. Bu sansürün mantıklı bir gerekçesi yok” ifadelerini kullandı.
'9 yaşında bir çocuktan söz ediliyor'
Basın toplantısı, milletvekillerinin ilk kez Epstein dosyalarının sansürsüz halini görmesinin ardından yapıldı.
Belgeleri inceleyen isimlerden biri olan Temsilci Jamie Raskin, dosyalarda daha önce kamuoyuna yansımamış çok sayıda mağdur bulunduğunu açıkladı.
Raskin, gördüklerini şu sözlerle anlattı:
“15, 14, 10 yaşında kız çocuklarından söz ediliyor. Bugün 9 yaşında bir kızdan bahsedildiğini gördüm. Bu akıl almaz ve tam anlamıyla skandal.”
Belgeler neden sansürlendi?
Adalet Bakanlığı, Kasım 2025’te yürürlüğe giren Şeffaflık Yasası’nın ardından Epstein’a ilişkin 3,5 milyon yeni belgeyi kamuoyuna açıklamıştı.
Bu, dosyaların üçüncü büyük belge paketi olurken, üç açıklama da yoğun sansür nedeniyle eleştirilmişti.
Yetkililer, karartmaların şu gerekçelerle yapıldığını savunmuştu:
Mağdurların ve reşit olmayanların korunması
Şiddet ve istismar içeren görüntülerin gizlenmesi
Yasa: Utanç ve siyasi gerekçe kabul edilemez
Kongre’de kabul edilen Şeffaflık Yasası’na göre, Başsavcı;
“Utanç, itibar kaybı veya siyasi hassasiyet” gerekçesiyle herhangi bir belgeyi gizleyemez, geciktiremez veya sansürleyemez.
Bu hükmün özellikle kamu görevlileri, ünlüler ve yabancı yetkililer için bağlayıcı olduğu vurgulanıyor.
'İsimler sebepsiz yere silinmiş'
Jamie Raskin, dosyalardaki sansürlerle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
“Gizemli ve açıklanamayan nedenlerle karartılmış çok sayıda isim gördüm. Epstein’la iş birliği yapan ve onu destekleyen birçok kişinin adı hiçbir gerekçe olmadan silinmiş.”
Raskin’e göre bu durum, kamuoyunun gerçek sorumlulara ulaşmasını engelliyor.