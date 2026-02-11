https://anlatilaninotesi.com.tr/20260211/eski-prens-andrew-abd-kongre-uyeleri-tarafindan-epstein-ile-ilgili-ifadeye-cagrildi-1103417252.html

Eski Prens Andrew, ABD kongre üyeleri tarafından Epstein ile ilgili ifadeye çağrıldı

Eski Prens Andrew, ABD kongre üyeleri tarafından Epstein ile ilgili ifadeye çağrıldı

Sputnik Türkiye

ABD'de Temsilciler Meclisi üyeleri Ro Khanna ve Teresa Leger Fernandez, hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile yakın ilişkisi olan eski Prens Andrew'un, ABD Kongresinde ifade vermesi gerektiğini belirtti.

2026-02-11T12:15+0300

2026-02-11T12:15+0300

2026-02-11T12:18+0300

dünya

prens andrew

abd temsilciler meclisi

abd kongresi

i̇fade

abd

haberler

jeffrey epstein

ro khanna

buckingham sarayı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/03/1100694431_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_a53e76993730702ee57bfad92398330e.jpg

Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Khanna, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin Epstein konusunda "şeffaf olmadığını" söyledi.Khanna, eski Prens Andrew'un ABD'ye gitmesinin "uygun olacağını" belirterek, Kraliyet Ailesi'nin konuya ilişkin bildiklerini ve atacakları adımları açıklamaları ve mağdurlara tazminat ödemesi gerektiğini ifade etti.Temsilciler Meclisi üyesi Teresa Leger Fernandez de İngiltere Kralı 3. Charles'ın, kardeşi Andrew Mountbatten-Windsor'u soruları yanıtlaması için ABD Kongresine yönlendirmesi gerektiğini belirtti.Fernandez, konuya ilişkin İngiltere'de de bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.Öte yandan, Buckingham Sarayı 9 Şubat'ta eski Prens Andrew'un, Epstein ile gizli ticari ve siyasi bilgileri paylaşıp paylaşmadığına ilişkin yürütülen inceleme kapsamında polise destek vermeye hazır olduklarını açıklamıştı.Tüm ünvanları elinden alınmıştıEski prensin, Epstein'la yakın ilişkisi, ABD Adalet Bakanlığının yayımladığı belgelerde yer almış ve Epstein mağduru Virginia Giuffre, henüz 17 yaşındayken o dönemde Prens olan Andrew'le ilişkiye girdiğini söylemişti.İddiaları reddeden Mountbatten-Windsor, Kraliyet Ailesi'ne zarar vermemek adına "York Dükü" dahil tüm ünvanlarından feragat etmişti. Ancak 2025'in son aylarında artan baskılar ve yeni açıklanan belgeler neticesinde İngiltere Kralı 3. Charles tarafından "Prens" ünvanı da elinden alınmıştı.Jeffrey Epstein olayı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260209/william-ve-kateden-amca-andrewun-epstein-dosyalarindaki-rolu-hakkinda-ilk-aciklama-1103364687.html

buckingham sarayı

charles

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

prens andrew, epstein, abd, abd kongresi, ifade, ro khanna, teresa leger fernandez, haberler, epstein haberleri, andrew haberleri, ingiltere haberleri, abd haberleri, dünya haberleri