Batı medyası: Starmer bu hafta istifa edebilir

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın bu hafta sonuna kadar görevinden ayrılabileceği belirtildi. 09.02.2026, Sputnik Türkiye

Bloomberg, İşçi Partisi'ndeki kaynaklardan aktardığı haberinde, İngiltere Başbakanı Keir Starmer’in görevinde kalma ihtimalinin ‘yarı yarıya’ olduğunu yazdı.Starmer’in istifa ihtimali, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantıları ortaya çıkan Peter Mandelson’ın İngiltere’nin Washington Büyükelçisi olarak ataması bağlamında gündeme geldi.Bloomberg’in haberinde göre, Başbakanlık Ofisi’nde çalışan bazı kişiler, İngiliz Kabinesi üyelerinden Başbakanı istifaya ikna etmelerini, Starmer’in bunu kabul etmemesi durumunda da onu, görevlerini bırakmakla tehdit etmelerini talep ediyorlar. Diğer partilerin üyeleri de Starmer’in istifasını talep ediyorlar. Ana muhalefetteki Muhafazakar Parti’nin lideri Kemi Badenoch, Başbakanın “korkunç kararlarının” sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini söyledi.Bir hükümet yetkilisi, başbakanın hafta sonuna kadar görevde kalma ihtimalinin “yarıya yarı” olduğunu dile getirdi.Öte yandan Starmer'ın müttefikleri onu savunmaya geçti. İşçi Partisi üyesi Pat McFadden, “Bir buçuk ya da iki yılda bir başbakan değiştirmek ülke için iyi değil. Bu durum, ekonomik, politik ve dünya genelinde itibar alanlarında kaosa ve belirsizliğe yol açar” ifadesini kullandı.Daha önce İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın özel kalem müdürü Morgan McSweeney, Peter Mandelson’ın ABD büyükelçisi olarak atanmasını önermesinin ‘yanlış’ olduğunu belirterek görevinden ayrılmıştı. McSweeney, karar için ‘tam sorumluluk’ üstlendiğini açıklamıştı.

