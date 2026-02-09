Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rus generale yönelik suikast girişiminden tutuklananlar suçlarını itiraf ettiler
Rus generale yönelik suikast girişiminden tutuklananlar suçlarını itiraf ettiler
Korgeneral Alekseyev'e yönelik suikast girişiminin failinin ve suç ortağının suçlarını itiraf ettiği belirtildi. 09.02.2026, Sputnik Türkiye
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı Baş İstihbarat İdaresi Başkan Yardımcısı Korgeneral Vladimir Alekseyev'e yönelik suikast girişiminin faili Lyubomir Korba ve işbirlikçisi Viktor Vasin’in suçunu itiraf ettiğini açıkladı.FSB’nin açıklamasına göre, Rusya vatandaşları 1960 doğumlu Korba ve 1959 doğumlu Vasin, suikast girişiminin hazırlık aşamalarına ilişkin bilgiler de aktarıldı.Tetikçi Korba, verdiği ifade sırasında, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından 2025 Ağustos ayında Ternopol şehrinde işe alındığını itiraf etti. Korba, Kişinev ve Tiflis üzerinden Rusya’ya girdiğini anlattı.SBU’nun kendisine suikast için 30 bin dolar vaat ettiğini söyleyen fail, kripto para olarak aldığı ücret karşılığında Rus generali takip ettiğini belirtti.Korba, generali asansörü beklediği sırada dört el ateş açarak vurduğunu dile getirdi.İşbirlikçisi Vasin’in Rusya’da yasaklı Yolsuzlukla Mücadele Vakfı (FBK) örgütünün yandaşı olduğu ve terör eylemin hazırlık aşamasına katıldığı bildirildi.Moskova Bölgesi’nde yapılan zulada, susturuculu tabanca ve generalin evinin ön kapısının anahtarının bulunduğu aktarıldı.Ukrayna’ya kaçmayı başaran ikinci işbirlikçi Zinaida Serebritskaya’nın, suikasta uğrayan Rus generalin oturduğu apartmanda bir daire kiraladığı açıklandı.Alekseyev suikast girişimi6 Ocak Cuma günü, Rusya Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı Baş İstihbarat İdaresi Başkan Yardımcısı Korgeneral Vladimir Alekseyev'e yönelik suikast girişiminin düzenlendiği bildirilmişti.Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova'da Volokolamskoye Caddesi üzerindeki bir konut binasında bir kişinin Alekseyev'e birkaç el ateş ettiğini ve olay yerinden kaçtığını, yaralanan Alekseyev'in hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.Suikast girişiminin failinin Lyubomir Korba isimli bir Rusya vatandaşı olduğu tespit edilmişti. Korba, saldırının ardından ülkeden kaçmıştı. Dubai’den iade edilen tetikçi Moskova’da tutuklanmıştı.Korba’nın suç ortaklarının, Viktor Vasin ve Zinaida Serebritskaya adlı Rusya vatandaşları olduğu belirlenmişti. Vasin gözaltına alınırken Serebritskaya Ukrayna’ya kaçmayı başarmıştı.Alekseyev, 2017 yılında Rusya Kahramanı unvanını almıştı.
09:32 09.02.2026 (güncellendi: 09:42 09.02.2026)
Korgeneral Alekseyev'e yönelik suikast girişiminin failinin ve suç ortağının suçlarını itiraf ettiği belirtildi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı Baş İstihbarat İdaresi Başkan Yardımcısı Korgeneral Vladimir Alekseyev'e yönelik suikast girişiminin faili Lyubomir Korba ve işbirlikçisi Viktor Vasin’in suçunu itiraf ettiğini açıkladı.
FSB’nin açıklamasına göre, Rusya vatandaşları 1960 doğumlu Korba ve 1959 doğumlu Vasin, suikast girişiminin hazırlık aşamalarına ilişkin bilgiler de aktarıldı.
Tetikçi Korba, verdiği ifade sırasında, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) tarafından 2025 Ağustos ayında Ternopol şehrinde işe alındığını itiraf etti. Korba, Kişinev ve Tiflis üzerinden Rusya’ya girdiğini anlattı.
SBU’nun kendisine suikast için 30 bin dolar vaat ettiğini söyleyen fail, kripto para olarak aldığı ücret karşılığında Rus generali takip ettiğini belirtti.
Korba, generali asansörü beklediği sırada dört el ateş açarak vurduğunu dile getirdi.
İşbirlikçisi Vasin’in Rusya’da yasaklı Yolsuzlukla Mücadele Vakfı (FBK) örgütünün yandaşı olduğu ve terör eylemin hazırlık aşamasına katıldığı bildirildi.
Moskova Bölgesi’nde yapılan zulada, susturuculu tabanca ve generalin evinin ön kapısının anahtarının bulunduğu aktarıldı.
Ukrayna’ya kaçmayı başaran ikinci işbirlikçi Zinaida Serebritskaya’nın, suikasta uğrayan Rus generalin oturduğu apartmanda bir daire kiraladığı açıklandı.

Alekseyev suikast girişimi

6 Ocak Cuma günü, Rusya Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı Baş İstihbarat İdaresi Başkan Yardımcısı Korgeneral Vladimir Alekseyev'e yönelik suikast girişiminin düzenlendiği bildirilmişti.
Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova'da Volokolamskoye Caddesi üzerindeki bir konut binasında bir kişinin Alekseyev'e birkaç el ateş ettiğini ve olay yerinden kaçtığını, yaralanan Alekseyev'in hastaneye kaldırıldığını açıklamıştı.
Suikast girişiminin failinin Lyubomir Korba isimli bir Rusya vatandaşı olduğu tespit edilmişti. Korba, saldırının ardından ülkeden kaçmıştı. Dubai’den iade edilen tetikçi Moskova’da tutuklanmıştı.
Korba’nın suç ortaklarının, Viktor Vasin ve Zinaida Serebritskaya adlı Rusya vatandaşları olduğu belirlenmişti. Vasin gözaltına alınırken Serebritskaya Ukrayna’ya kaçmayı başarmıştı.
Alekseyev, 2017 yılında Rusya Kahramanı unvanını almıştı.
