https://anlatilaninotesi.com.tr/20260208/epstein-belgeleri-ingiltere-basbakani-starmerin-ozel-kalem-muduru-mcsweeney-istifa-etti-1103349601.html

Epstein belgeleri: İngiltere Başbakanı Starmer'ın özel kalem müdürü McSweeney istifa etti

Epstein belgeleri: İngiltere Başbakanı Starmer'ın özel kalem müdürü McSweeney istifa etti

Sputnik Türkiye

İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın özel kalem müdürü Morgan McSweeney, Peter Mandelson’ın ABD büyükelçisi olarak atanmasını önermesinin ‘yanlış’ olduğunu... 08.02.2026, Sputnik Türkiye

2026-02-08T17:51+0300

2026-02-08T17:51+0300

2026-02-08T18:35+0300

dünya

peter mandelson

keir starmer

istifa

jeffrey epstein

özel kalem müdürü

haberler

abd

i̇şçi partisi

lordlar kamarası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/08/1103349443_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c41cf8635a61f2aecfa818526bd8f020.jpg

İngiltere’de Başbakan Keir Starmer’ın özel kalem müdürü Morgan McSweeney görevinden istifa etti. McSweeney, en küçüğü 14 yaşında kız çocuklarına istismar ve fuhuş ağı suçlamalarıyla tutuklu yargılanırken ABD'de kaldığı cezaevinde ölü bulunan Jeffreyy Epstein bağlantıları ortaya çıkan Peter Mandelson’ın ABD büyükelçisi olarak atanması yönündeki tavsiyesi nedeniyle sorumluluğu üstlendiğini duyurdu.İstifa mektubunda atama kararını ‘yanlış’ olarak nitelendiren McSweeney, “Başbakana bu atama yönünde tavsiyede bulundum ve bu tavsiyenin tüm sorumluluğunu alıyorum. Kamusal görevde sorumluluk, sadece uygun olduğunda değil, en çok gerektiğinde üstlenilmelidir” ifadelerini kullandı.Downing Street’in kısa süre önce McSweeney’in hala başbakanın güvenine sahip olduğunu açıkladığı, ancak Mandelson ile ilgili tartışmaların ardından istifanın geldiği belirtildi.McSweeney, '2024 seçimlerinde İşçi Partisi’nin büyük seçim zaferinin mimarlarından' biri olarak görülüyordu. Mandelson ataması ve sonrasında ortaya çıkan iddialar Londra siyasetinde geniş yankı uyandırdı.Mandelson'un Epstein bağlantılarıABD'de 9 Eylül 2025'te ortaya çıkan yazışmalarda, İngiltere'nin Washington Büyükelçiliğine Şubat 2025'te başlayan Mandelson'ın Epstein'e, "En iyi dostum" diye hitap ettiği ortaya çıkmıştı.Mandelson'ın Epstein'e gönderdiği doğum günü mesajında, "Gelsin diye saatlerce beklerdiniz. Çoğu zaman etrafınızda olduğuna alıştığınızda birden yine yalnız kalırdınız. Onun yerine eğlendirmeniz gereken bazı ilginç arkadaşlarıyla baş başa kalırdınız" ifadeleri yer almıştı.Yazışmaların ardından görevden alınan Mandelson'la ilgili geçen hafta ortaya çıkan belgelerde ise Büyükelçi'nin, Epstein'den 75 bin dolar aldığı ortaya çıkmış, reşit olmadığı belirtilen kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğrafları yayımlanmıştı.Mandelson ise bu para transferini hatırlamadığını açıklamıştı.Peter Mandelson, İşçi Partisi üyeliğinden ve Lordlar Kamarası üyeliğinden istifa etmişti.İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için pişmanlık duyduğunu dile getirerek özür dilemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260205/amerikan-basini-epstein-firtinasi-bir-dunya-liderini-devirebilir-ama-bu-trump-degil-1103290994.html

abd

londra

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

starmer, özel kalem müdürü, mcsweeney, istifa, mandelson, epstein, epstein dosyaları, haberler, ingiltere haberleri, dünya haberleri