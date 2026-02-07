https://anlatilaninotesi.com.tr/20260207/orban-ukraynaya-ab-birlikleri-gondermek-rusya-ile-dogrudan-askeri-catisma-anlamina-gelir-1103336100.html
Orban: Ukrayna'ya AB birlikleri göndermek, Rusya ile doğrudan askeri çatışma anlamına gelir
Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa'dan Ukrayna'ya askeri birlik göndermenin Rusya ile doğrudan bir askeri çatışma anlamına geldiğini, Macaristan’ın böyle bir... 07.02.2026, Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkenin batısındaki Szombathely kentinde planlanan bir savaş karşıtı mitingin öncesinde X hesabından yaptığı paylaşımda Macaristan’ın, Rusya ile doğrudan askeri çatışma anlamına geleceği için Ukrayna'ya Avrupa’dan askeri birliklerinin gönderilmesine katılmayacağını vurguladı.“Savaştan bahsederken doğrudan konuşmalıyız. Bugün Macaristan'dan Ukrayna'ya para göndermek tehlikedir. Yarın, savaşa genç Macarlar gönderilebilir. Ukrayna'da Avrupa birliklerinin bulunması, Rusya ile doğrudan çatışma anlamına gelecektir” diyen Orban, şöyle devam etti:
Macaristan Başbakanı Orban, Avrupa'dan Ukrayna'ya askeri birlik göndermenin Rusya ile doğrudan bir askeri çatışma anlamına geldiğini, Macaristan’ın böyle bir şeye katılmayacağını belirtti.
Macaristan, ‘Hayır, buna katılmayı reddediyoruz’ diyor.