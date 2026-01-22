Türkiye
Orban: Ukrayna’da barışın önündeki en büyük engel Avrupa
Orban: Ukrayna’da barışın önündeki en büyük engel Avrupa
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa'nın Kiev'in 'zafer kazanma stratejisine' verdiği desteğin barış anlaşmasını engellediğini belirtti.
Orban, İsviçre’nin Die Weltwoche dergisine verdiği röportajda, Avrupa’nın Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesinin önünde “en büyük engel” haline geldiğini belirterek, Kiev’in savaşta zafer kazanma stratejisine verilen desteğin barış anlaşmasını geciktirdiğini söyledi.Orban, Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesine yönelik iki ayrı yaklaşım olduğuna dikkat çekti.Avrupa’nın bu tutumunu eleştiren Orban, Avrupalı liderlerin “nükleer silahlara sahip bir süper güce karşı savaşın nasıl kazanılabileceğini aslında bilmediklerini” vurguladı.
Orban: Ukrayna'da barışın önündeki en büyük engel Avrupa

21:28 22.01.2026
Viktor Orban
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa’nın Kiev’in 'zafer kazanma stratejisine' verdiği desteğin barış anlaşmasını engellediğini belirtti.
Orban, İsviçre’nin Die Weltwoche dergisine verdiği röportajda, Avrupa’nın Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesinin önünde “en büyük engel” haline geldiğini belirterek, Kiev’in savaşta zafer kazanma stratejisine verilen desteğin barış anlaşmasını geciktirdiğini söyledi.
Barışın önündeki en büyük engel Avrupa’nın kendisi oldu. Eğer Avrupa, Zelenskiy'nin ve Ukrayna’nın savaşta zafer kazanma fikrini desteklememiş olsaydı, çoktan bir barış anlaşmasına varılmış olurdu.
Orban, Ukrayna’daki çatışmanın sona erdirilmesine yönelik iki ayrı yaklaşım olduğuna dikkat çekti.

Birincisi Donald Trump ve aralarında Macaristan’ın da yer aldığı müttefiklerinin desteklediği barışçıl çözüm yolu. Diğeri ise Brüksel’in benimsediği, Rusya’yı askeri olarak yenmeye çalışan yaklaşım.

Avrupa’nın bu tutumunu eleştiren Orban, Avrupalı liderlerin “nükleer silahlara sahip bir süper güce karşı savaşın nasıl kazanılabileceğini aslında bilmediklerini” vurguladı.
UKRAYNA KRİZİ
Witkoff: Ukrayna'da çözüm konusunda son aşamadayız, tek bir mesele kaldı
11:09
